Poliția caută un bărbat din Craiova, plecat spre Austria, care nu a mai putut fi contactat

Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Craiova au fost sesizați în această după-amiază, la ora 15.30, de o femeie, de 55 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că în dimineața zilei de 17.09.2025, ora 7.00, fratele său, Lilian Cîrpici, de 51 de ani, a plecat din Craiova către Austria și nu a mai putut fi contactat.

Semnalmente: înălţime 1,67 m, greutate 50 de kg, părul șaten cu început de calviție, ochii căprui.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate la momentul plecării.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana dispărută sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

