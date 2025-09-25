Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv şi va sta în arest la domiciliu

Tribunalul Bucureşti a dispus joi eliberarea din arest preventiv a actorului Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Acesta a fost plasat în arest la domiciliu, în dosarul pentru accidentul produs în Primăverii, de la care a fugit.

El a fost găsit după 48 de ore de către poliţişti într-un apartament. A fost ridicat şi dus la audieri, după care agenţii au decis să-l reţină pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia.

Toto Dumitrescu a mai avut probleme cu legea penală

Toto Dumitrescu a fost supus unei expertize la INML, rezultatul fiind pozitiv la consumul de cocaină.

El a mai avut probleme cu legea penală, fiind condamnat în anul 2021 la opt luni închisoare cu amânarea executării pedepsei pentru conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

