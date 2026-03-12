A murit Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf. Muzicianul avea 70 de ani

Doliu în muzica românească. Iulian „Mugurel” Vrabete, unul dintre membrii emblematici ai trupei Holograf, s-a stins din viață joi, la vârsta de 70 de ani. Vestea a fost confirmată de impresarul formației, Cristi Beiu.

Anunțul a fost făcut și pe pagina oficială de Facebook a trupei, într-un mesaj emoționant dedicat muzicianului.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă”, au transmis colegii săi.

Peste patru decenii alături de Holograf

Iulian „Mugurel” Vrabete a făcut parte din trupa Holograf timp de peste 40 de ani, contribuind decisiv la identitatea muzicală a formației.

„Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui”, au mai transmis colegii.

Muzicianul era considerat un pilon al grupului, nu doar pe scenă, ci și în viața personală a membrilor formației.

„Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau”, se arată în mesajul publicat de trupă.

Originar din Craiova și format în muzica anilor ’70

Iulian Vrabete s-a născut pe 14 octombrie 1955, la Craiova. Deși a urmat cursurile Facultății de Arhitectură, pasiunea pentru muzică l-a condus rapid spre scenă.

În anii ’70 a pus bazele grupului Basorelief, un proiect orientat spre jazz-rock progresiv. Ulterior, în 1987, s-a alăturat trupei Holograf, unde a devenit basistul formației.

Colaborări cu artiști importanți

Pe parcursul carierei sale, Vrabete a colaborat cu numeroși artiști români, printre care Laura Stoica și Mircea Vintilă, atât în calitate de instrumentist, cât și ca producător.

În cadrul trupei Holograf, liniile sale de bas au contribuit la numeroase piese devenite extrem de populare în muzica românească.

Alături de colegii săi, inclusiv de solistul Dan Bittman, a participat la definirea stilului caracteristic al formației – un amestec de rock melodic și pop care a marcat generații întregi de fani.

Mesajul colegilor

La finalul mesajului transmis publicului, membrii trupei au transmis un ultim gând pentru colegul lor:

„Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel.”

