Festivalul „Puppets Occupy Street” revine la Craiova. Au început înscrierile pentru ediția 2026

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova a anunțat deschiderea aplicațiilor pentru cea de-a XIII-a ediție a Festivalului „Puppets Occupy Street”, care va avea loc la Craiova în perioada 25 august – 1 septembrie 2026.

Tema ediției din acest an este „STARDUST”, iar organizatorii caută spectacole de teatru stradal, reprezentații de păpuși, spectacole bazate pe mișcare, experiențe interactive sau orice proiect artistic capabil să aducă uimire și magie pe străzile orașului.

Înscrierile sunt deschise până pe 5 mai

Perioada de înscriere este 12 martie – 5 mai 2026, iar artiștii interesați pot completa formularul de aplicație disponibil pe:

pagina de Facebook Puppets Occupy Street,

pagina Teatrului Colibri,

site-ul oficial teatrulcolibri.ro.

Formularele vor fi accesibile începând cu 12 martie, ora 11:00, iar termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 5 mai 2026, ora 23:59.

Numărul proiectelor selectate va fi stabilit după încheierea perioadei de înscriere, în funcție de calitatea propunerilor artistice. Rezultatele finale vor fi anunțate după 15 mai 2026, pe site-ul teatrului și prin e-mail către aplicanți.

Secțiuni diverse pentru artiști din întreaga lume

Participarea este deschisă tuturor artiștilor, indiferent de cetățenie sau domiciliu. Aceștia pot aplica la una sau mai multe secțiuni:

spectacole și happenings

ateliere

concerte

expoziții

arte plastice și vizuale

instalații artistice

scurtmetraje și animații

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail [email protected] sau la numărul de telefon 0251.416.323.

Un festival unic în România

„Puppets Occupy Street” este primul festival de artă a animației din România desfășurat exclusiv în spații neconvenționale, dedicat comunității și accesului liber la cultură.

Festivalul aduce la Craiova companii de teatru din țară și din străinătate, încurajând colaborarea dintre sectorul public și cel privat. Prima ediție a avut loc în 2014.

Evenimentul este finanțat integral de Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Craiova, fiind organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri.

