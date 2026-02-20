Dolj: Dragobetele, sărbătorit la Desa cu muzică, dans și bucate tradiționale

Centrul Judeţean de Cultură și Artă Dolj alături de școlile din Desa, Poiana Mare, Băilești și Calafat, organizează, marți, 24 februarie, ora 10:00, evenimentul „Dragobetele la români“, la căminul cultural din comuna Desa.

Fanfară, cântec și joc popular

Oaspeții vor fi întâmpinați de celebra fanfară de la Desa, iar atmosfera va fi completată de mirosul proțapului și al pâinii coapte tradițional. În straie de sărbătoare, comunitatea celebrează ziua în care „Dragobetele sărută fetele” și iubirea prinde rădăcini sub semnul tradiției.

Programul include:

Teatru și jocuri populare,

Proiecție de film despre tradiții și obiceiuri românești,

Prezentarea Dragobetelui de peste Prut, realizată de Institutul „Poienița” din Republica Moldova,

„Dolju-n bucate”: raci umpluți cu orez, pui pe sare, turtițe, slănină, cârnați, sarmale, fasole cu ciolan, urzici cu usturoi, plăcinte, gogoși și cozonaci.

Evenimentul face parte din proiectul „Românașii și-au dat mâna peste Prut” și din parteneriatul educațional „Istoria Națională prin valori culturale și tradiții românești”, menit să apropie generațiile și să păstreze moștenirea culturală.

