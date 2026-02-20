„Alchimie – foc apă” – Expoziție impresionantă la Slatina

9 C
Craiova
vineri, 20 februarie, 2026
De Mariana BUTNARIU
Mirela Cerasela Bradea aduce arta transformării la Biblioteca Județeană Olt
Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” este, luni, 23 februarie, ora 14:00, gazda vernisajului expoziției „Alchimie – foc apă”, semnată de artista Mirela Cerasela Bradea. Evenimentul este organizat de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Secția pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și sprijinit de Centrul Județean de Cultură și Artă Olt.

Foc, apă și emoție pe simeze

Expoziția reunește lucrările prezentate în noiembrie-decembrie 2025 la Galeriile “Cromatic”, lucrări ce nu urmează tipologii standard, ci transformă focul, apa, lemnul, sticla, cărbunele și vopseaua în simboluri ale proceselor sufletești.

Mirela Cerasela Bradea declară:„Nu pictez doar imagini, ci procese sufletești – momente în care materia se contopește cu emoția și devine simbol. Culoarea capătă glas, iar forma prinde viață din arderea lentă a trăirilor mele.”

Parcursul unui artist cu vocație internațională

Născută la Balș, județul Olt (31 octombrie 1977), absolventă a Liceului Teoretic „Ion Minulescu” și a Facultății de Științe Economice din Craiova, Mirela Cerasela Bradea a expus atât în țară, cât și în Franța – Vallauris și Cannes. Multe dintre lucrările sale au fost donate pentru cauze umanitare.

Artista mărturisește: „Arta mea spune povești. Fiecare lucrare este o mărturisire a transformării, o fereastră către locul în care durerea devine frumusețe și tăcerea – culoare.”

Detalii importante

  • Perioada expoziției: 23 februarie – 10 martie 2026
  • Locația: Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu”, Slatina
  • Acces public: gratuit

