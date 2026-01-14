Ceaikovski și Șostakovici – un concert al intensității emoționale la Filarmonica Oltenia Craiova

Filarmonica Oltenia Craiova invită publicul sâmbătă, 17 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la un concert simfonic de excepție, aflat la granița dintre lirismul romantic și dramatismul secolului XX. La pupitrul dirijoral se va afla Cristian Mandeal, una dintre cele mai respectate personalități ale dirijatului românesc, iar solistul serii este violonistul Remus Azoiței, muzician cu o carieră internațională solidă, recunoscut pentru rafinamentul și profunzimea interpretărilor sale.

Programul reunește două capodopere ale repertoriului simfonic: Concertul în Re major pentru vioară și orchestră, op. 35 de Piotr Ilici Ceaikovski și Simfonia nr. 5 în Re minor, op. 47 de Dmitri Șostakovici.

Ceaikovski – confesiune lirică și virtuozitate incandescentă

Compus în 1878, Concertul pentru vioară de Ceaikovski este astăzi una dintre cele mai iubite și, totodată, cele mai solicitante lucrări din repertoriul concertant. Privită inițial cu reticență din cauza dificultății tehnice și a intensității emoționale, lucrarea s-a impus în timp ca un reper absolut.

Partitura impresionează prin echilibrul subtil dintre virtuozitate și lirism, prin cantabilitatea profundă a Canzonettei și prin energia incandescentă a finalului. Este o muzică a trăirii descătușate, în care vioara devine o voce confesivă, purtătoare de pasiune și fragilitate umană.

Șostakovici – tensiunea dintre individ și sistem

După pauză, Simfonia a V-a de Șostakovici deschide o altă dimensiune expresivă, marcată de conflict interior și presiune istorică. Scrisă în 1937, într-un climat politic extrem de dur, lucrarea a fost prezentată oficial drept „Replica unui artist sovietic la o critică justă” – o formulă ironică ce masca, de fapt, un discurs profund despre frică, rezistență și demnitate.

De la dramatismul concentrat al primei părți, la ironia amară a scherzo-ului, simfonia construiește un arc emoțional complex, culminând cu un final ambiguu și copleșitor, care continuă să provoace și să emoționeze publicul deopotrivă.

Un eveniment de referință al stagiunii Legacy Season

Întâlnirea dintre Cristian Mandeal și Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia”, alături de prezența remarcabilă a lui Remus Azoiței, conferă acestui concert statutul unui eveniment de referință al stagiunii 2025–2026, Legacy Season. O seară despre curaj artistic, adevăr interior și muzică fără compromisuri, destinată tuturor celor care caută experiențe culturale autentice.

