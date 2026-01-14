„Eminesciana” și „Eminesciana junior”, expoziții dedicate Zilei Culturii Naționale, la Craiova

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Asociația Seniori Art Craiova și Cromatic Art Studio organizează, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, două expoziții de artă vizuală dedicate operei și personalității lui Mihai Eminescu: „Eminesciana” – ediția a VI-a și „Eminesciana junior” – ediția a II-a.

Evenimentele marchează împlinirea a 176 de ani de la nașterea poetului național și vor avea loc joi, 15 ianuarie 2026, respectiv vineri, 16 ianuarie 2026, ora 15:00, la Galeriile „Cromatic” și la Filarmonica Oltenia Craiova.

„Eminesciana” – ediția a VI-a: artiști din țară și din străinătate

Expoziția de artă vizuală „Eminesciana” – ediția a VI-a va fi găzduită de Galeriile „Cromatic” în perioada 15 – 31 ianuarie 2026 și reunește peste 50 de lucrări realizate de 44 de artiști plastici din mai multe orașe ale României – Craiova, Constanța, Tulcea, Calafat și Drăgășani – precum și din Gabon (Africa Centrală).

Curatorii expoziției sunt artiștii plastici Emilian Popescu și Daniel Guță, iar publicul va putea admira lucrări de pictură, sculptură, fotografie, tapiserie și desen, inspirate de universul liric și simbolic eminescian.

Vernisajul va fi susținut de Emilian Popescu, lector universitar doctor în Arte Vizuale, și de Nicolae Marinescu, directorul revistei Mozaicul.

„Eminesciana junior” – creativitate și sensibilitate la vârste fragede

Expoziția „Eminesciana junior” – ediția a II-a este dedicată copiilor și cuprinde lucrări realizate de elevi cu vârste între 6 și 14 ani, participanți la programul de inițiere în artă „Să trăim frumos într-un mediu sănătos”.

Programul este derulat din anul 2018 de Asociația Seniori Art Craiova și Cromatic Art Studio, în parteneriat cu Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, sub îndrumarea artistului plastic Daniel Guță, curatorul expoziției.

„Eminesciana junior” va fi deschisă publicului la Filarmonica Oltenia Craiova, în perioada 16 – 31 ianuarie 2026, oferind o perspectivă proaspătă și sensibilă asupra operei lui Eminescu, filtrată prin imaginația copiilor.

Intrarea la ambele expoziții este liberă. Organizatorii invită publicul craiovean și nu numai să participe la aceste evenimente culturale dedicate identității naționale, artei și educației prin cultură.

