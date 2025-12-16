Craiova: Clubul de lectură pentru copii și adolescenți la Muzeul Cărții și Exilului Românesc

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează mâine, la ora 10, cea de-a nouăsprezecea întâlnire din cadrul Clubului de lectură pentru copii și adolescenți.

La întâlnire participă elevii clasei a III-a, însoțiți de profesor pt. învățământ primar Nelida Margareta Beju, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Craiova și de bibliotecar școlar Giurcă Daiana Louisa.

Coordonatorii proiectului, Cristina Gelep și Rodica Constanda, vor citi împreună cu elevii povestea „Un cintezoi mic și alb”, care face parte din volumul „Colinda de Crăciun a familiei Bird”, scris de Kate Douglas Wiggin. Discuțiile vor aduce în prim plan magia sărbătorilor și se vor axa pe tema bunătății, altruismului și empatiei.

În cadrul întâlnirii, organizatorii vor desfășura activități interactive ce se vor axa pe lecturarea poveștii menționate. Vor iniția un dialog cu elevii în care vor dezbate textul citit, urmat de un exercițiu de scriere creativă.

