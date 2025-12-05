Festivalul „Crăciun Țărănesc – Împodobirea Bradului” aduce tradiția și magia sărbătorilor la Craiova

Craiova păstrează și în acest an tradiția evenimentelor dedicate copiilor și culturii populare. Pe 10 decembrie 2025, între orele 15:00 – 17:00, Consiliul Județean Dolj și Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj, prin Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, organizează Festivalul „Crăciun Țărănesc – Împodobirea Bradului”, la Galeriile „Cromatic”.

Evenimentul reunește elevi din numeroase unități de învățământ din Craiova și județ, care vor da viață tradițiilor românești prin:

expoziții tematice,

recitaluri de poezie,

audiții muzicale,

dansuri populare,

scenete specifice sărbătorilor de iarnă.

Afișul oficial al festivalului surprinde o scenă tradițională de iarnă, evocând atmosfera caldă și autentică a satului românesc. În acest decor, copiii își vor etala talentul și creativitatea, oferind publicului un spectacol ce îmbină arta, tradiția și spiritul Crăciunului.

Evenimentul își propune să păstreze vie moștenirea culturală și să-i apropie pe cei mici de frumusețea obiceiurilor populare, într-un moment de sărbătoare și comunitate.

