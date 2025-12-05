Putin avertizează că Rusia va ocupa Donbasul „prin forță”, dacă Ucraina nu se retrage

Președintele Vladimir Putin a declarat că trupele ruse vor prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas „prin forță”, dacă armata ucraineană nu se retrage. Aflat în pragul unei vizite de stat în India, liderul rus a afirmat, într-un interviu pentru India Today, că nu acceptă niciun compromis privind încheierea conflictului. În prezent, Rusia controlează aproximativ 85% din Donbas.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric ideea cedării de teritorii, declarând în repetate rânduri că Ucraina nu va renunța la nicio parte a suveranității sale.

Negocierile cu trimișii lui Trump: discuții „fără compromis”

Declarațiile lui Putin vin după vizita emisarior fostului președinte american Donald Trump la Moscova, în cadrul căreia a fost prezentată o versiune modificată a planului de pace al SUA. Trump a spus că discuțiile de la Kremlin au fost „destul de bune”, dar că este prea devreme pentru concluzii.

În forma sa inițială, planul de pace ar fi presupus ca zonele din Donbas aflate sub control ucrainean să treacă de facto în administrarea Kremlinului. Echipa lui Trump ar fi adus, însă, modificări importante la Moscova, potrivit BBC.

Putin a susținut că a analizat planul punct cu punct alături de negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, adăugând că există elemente pe care „Moscova nu le poate accepta”. Liderul rus nu a detaliat care sunt aceste puncte sensibile.

Iuri Ușakov, consilier principal și negociator al Kremlinului, a afirmat după întâlniri că nu s-a ajuns la „niciun compromis”, subliniind că poziția Rusiei a fost întărită de recentele evoluții militare din teren.

Tensiuni între Ucraina, SUA și aliații europeni

Kievul acuză Rusia că prelungește deliberat negocierile pentru a câștiga timp și teren pe câmpul de luptă. În paralel, lideri europeni și-au exprimat îngrijorarea privind planul de pace american, conform unei transcrieri neoficiale difuzate de Der Spiegel.

Președintele francez Emmanuel Macron ar fi avertizat că există riscul ca SUA „să trădeze Ucraina” în problema teritoriilor, iar cancelarul german Friedrich Merz l-ar fi sfătuit pe Zelenski „să fie extrem de atent”. Președintele finlandez Alexander Stubb ar fi insistat ca Ucraina să nu fie lăsată „să negocieze singură”.

Niciuna dintre aceste declarații nu a fost confirmată oficial.

Casa Albă a transmis însă că echipa americană „lucrează neîncetat” pentru identificarea unei soluții de pace „durabile și aplicabile”.

Situația militară: avans lent al trupelor ruse în sud-est

Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022 și controlează în prezent aproximativ 20% din Ucraina. În ultimele săptămâni, trupele ruse au avansat treptat în sud-est, în pofida pierderilor semnificative raportate.

Zelenski a declarat recent că există „o oportunitate reală de a pune capăt războiului”, însă numai prin „presiune internațională constantă asupra Rusiei”. Ucraina insistă ca orice acord să includă garanții ferme de securitate.

Negocierile dintre SUA, Ucraina și aliații europeni continuă, cu obiectivul unui cadru comun de pace, însă divergențele rămân puternice.

