Primăria Râmnicu Vâlcea oferă peste 10.000 de cadouri copiilor preșcolari și elevilor din ciclul primar

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea continuă și în acest an tradiția de a dărui cadouri de Crăciun celor mai mici locuitori ai orașului. Aproape 10.500 de pachete cu dulciuri și fructe de cea mai bună calitate sunt pregătite în această perioadă de către angajații departamentului Administrativ, care au preluat cu entuziasm rolul de „spiriduși” ai Moșului.

Primele pachete au fost deja distribuite către grădinițe și unități de învățământ, astfel încât copiii să se bucure de daruri cu ocazia serbărilor de final de an. Beneficiarii sunt toți copiii de vârstă preșcolară din creșele și grădinițele publice și private, precum și toți elevii până în clasa a IV-a din municipiu.

Prin această inițiativă, administrația locală își reafirmă sprijinul pentru cei mici și dorința de a menține spiritul sărbătorilor în comunitate.

