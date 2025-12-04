Program Inspire Mercur Craiova între 5 – 11 decembrie

Regia: James Vanderbilt

Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks

Gen Film: Drama, Istoric, Thriller

Durată: 148 min

Rating: N 15

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.

Joi 20:00

Poveste de Crăciun

Regia: Cristian Mihilescu

Cu: Daniela Carstea, Madalina Constantinescu, Andreea Iftimescu, Radu Ion Stefan, Lamatic Bogdan, Lupea Gjergji Mani, Andrei Mihalcea, Raluca Oprea, Andrei Petre, Valentin Racoveanu, Fang Shuang, Virginia Stamate, Oana Serban.

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Documentandu-ne intens, am deslusit specificul unor obiceiuri de Craciun din Danemarca, Franta, Germania, Anglia si alte tari. Si dupa ce Mos Craciun pluteste cu sania sa prin nenumarate locuri de pe glob, desigur, ajunge in Romania, tara colindelor, avand ca escala importanta Opera Comica pentru Copii.

Duminica 11:30

Pinocchio

Regia: Daniel Burcea

Cu: Victor Bucur, Marius Burcea, Daniel Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 48 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Celebra poveste a lui Pinocchio este cunoscuta si iubita de copiii din intreaga lume. Micii spectatori sunt invitati sa redescopere povestea scrisa de Carlo Collodi, intr-un spectacol muzical cu papusi si marionete, antrenant si educativ.

Sambata 11:30

Andre Rieu s 2025 Christmas Concert: Merry Christmas

Cu: Andre Rieu

Gen Film: Muzical

Durată: 155 min

Rating: AG

In acest anotimp al sarbatorilor, magia incepe pe marele ecran. Alaturati-va lui Andre Rieu la Concertul sau de Craciun din 2025 – Merry Christmas si ascultati colinde vesele, valsuri frumoase si o multime de surprize! Craciunul este perioada preferata a anului a lui Andre – si abia asteapta sa impartaseasca acest concert spectaculos cu voi, doar in cinematografe!

Sambata, Duminica 20:10

Five Nights at Freddy’s 2

Regia: Emma Tammi

Cu: Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 104 min

Rating: N 15

A trecut un an de la coșmarul supranatural de la Freddy Fazbear’s Pizza. Poveștile despre ce s-a întâmplat acolo au fost transformate într-o legendă locală plină de umor, care inspiră primul Fazfest din istoria orașului.

Fostul paznic Mike (Josh Hutcherson) și agenta de poliție Vanessa (Elizabeth Lail) au ascuns adevărul de sora de 11 ani a lui Mike, Abby (Piper Rubio), cu privire la soarta prietenilor ei animatronici.

Vineri pana Joi 16:40; 18:50; 21:00

A Mouse Hunt for Christmas / Crăciunul familiei Șoricescu

Regia: Henrik Martin Dahlsbakken

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 80 min

Rating: AG

De Crăciun, liniștea unei familii de șoareci este dată peste cap când în casa lor apare o familie de oameni. Urmează o aventură plină de umor și imaginație: oare cine va reuși să-și păstreze căminul?

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:00; 14:15

Sambata 11:50; 12:10; 14:20

Duminica 12:00; 14:20

Eternity / Eternitate

Regia: David Freyne

Cu: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner

Gen Film: Comedie, Drama, Dragoste, Fantastic, Romantic

Durată: 112 min

Rating: AP 12

Într-o viață de apoi în care sufletele au la dispoziție o săptămână pentru a decide unde își vor petrece eternitatea, Joan se confruntă cu alegerea imposibilă între bărbatul cu care și-a petrecut viața și prima ei dragoste, care a murit tânăr și o așteaptă de zeci de ani.

Vineri pana Joi 20:40

Crăciun cu Ramon

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Anastasia Haiducu

Gen Film: Comedie, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Ramon (Pavel Bartoș), soț iubitor și viitor tată, nu stă departe de aventuri. De această dată, el pornește într-o misiune secretă pentru a o găsi pe nepoata pierdută a partenerei sale, cu scopul de a o aduce acasă înainte de sărbătorile de iarnă. Încercările sale dau naștere unor situații comice, dar și pline de emoţie.

Vineri, Luni pana Joi 12:00; 16:30; 18:40

Sambata, Duminica 16:30; 18:40

Now You See Me: Now You Don’t / Now You See Me: Jaful perfect 3

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 113 min

Rating: AP 12

Cei Patru Călăreți revin, alături de o nouă generație de iluzioniști cu trucuri și răsturnări de situație uluitoare, surprize și magie cum nu s-a mai văzut vreodată într-un film. Scopul? Jaful unor diamante cu o valoare inestimabilă.

Vineri pana Joi 18:30; 20:50

Jujutsu Kaisen: Execution

Regia: Shouta Goshozono

Cu: Junya Enoki, Subaru Kimura, Yuichi Nakamura, Daisuke Namikawa

Gen Film: Actiune, Animatie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: N 15

Un văl coboară brusc peste zona aglomerată Shibuya, în mijlocul aglomerației de Halloween, prinzând înăuntru nenumărați civili. În consecință, zece colonii din Japonia se așezări blestemate.

Vineri, Miercuri 16:40

Sambata pana Marti, Joi 16:50

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:10; 14:30

Sambata, Duminica 12:20; 14:30

Tati Full-Time

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță, Raluca Aprodu

Gen Film: Comedie

Durată: 106 min

Rating: AP 12

Iustin, un fost avocat, actual artist part-time și tată full-time din obligație, e prins în mijlocul unui coșmar logistic, emoțional și familial: botezul bebelușului pe care îl are cu Sânziana, directoarea școlii și femeia „mai matură” din viața lui. Pe hârtie, Iustin e tatăl ideal. În realitate, nu are bani, respectul socrilor sau control asupra propriei vieți.

Vineri, Luni pana Joi 14:00; 16:15

Sambata, Duminica 14:00; 16:20

Wicked: For Good / Vrăjitoarele: Partea a II-a 3D

Regia: Jon M. Chu

Cu: Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 138 min

Rating: AP 12

Elphaba (Cynthia Erivo), acum stigmatizată drept Vrăjitoarea cea Rea din Vest, trăiește în exil, ascunsă în pădurile din Oz, continuându-și lupta pentru libertatea Animalelor reduse la tăcere și încercând cu disperare să dezvăluie adevărul despre Vrăjitor (Jeff Goldblum).

Glinda, între timp, a devenit simbolul strălucitor al Binelui, locuiește în palatul din Orașul de Smarald și se bucură de avantajele faimei și popularității. Sub îndrumarea doamnei Morrible (Michelle Yeoh), Glinda este trimisă să aline poporul din Oz și să-l asigure că totul merge bine sub conducerea Vrăjitorului.

Vineri pana Joi 13:50

Tafiti – Across the Desert / Tafiti: Aventură prin deșert

Regia: Nina Wels

Cu: Kathleen Renish, Cosima Henman, Steve Hudson, Dela Gakpo, Mike McAlpine, Jeremiah Castelo

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 81 min

Rating: AG

Tafiti, o mică mangustă curajoasă, pornește într-o călătorie prin deșert împreună cu cel mai bun prieten al său, Pinsel. Împreună descoperă frumusețea naturii, își fac prieteni neașteptați și învață ce înseamnă camaraderia, solidaritatea și curajul.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 11:50; 13:40

Sambata, Duminica 11:40; 13:30

The Yellow Tie / Cravata galbenă

Regia: Serge Ioan Celebidachi

Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips

Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica

Durată: 145 min

Rating: AG

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Vineri pana Joi 17:30; 20:20

Cursa

Regia: Anghel Damian, Millo Simulov

Cu: Cristina Ștefania Codreanu, Codin Maticiuc, Denis Hanganu, Andi Vasluianu

Gen Film: Actiune

Durată: 99 min

Rating: AP 12

Cele mai spectaculoase mașini, cele mai complexe cascadorii, cele mai mari mize și cei mai mulți cai putere fac din filmul „Cursa” cea mai îndrăzneață producție cinematografică din ultimii ani din România.

Bulevardele din București vor deveni piste periculoase, nopțile calde vor răsuna sub pedala de accelerație, iar adrenalina întrecerilor va fi asigurată de supermașini unicat. Bolizii și cursele de stradă vor fi completate de o distribuție efervescentă cu Denis Hanganu, Codin Maticiuc şi Ştefania în rolurile principale, plus o echipă de cascadori și șoferi profesioniști.

Vineri, Luni pana Miercuri 18:20; 20:30

Sambata, Duminica 16:10; 18:10

Joi 16:00; 18:00

Smurfs / Ștrumfii: Filmul

Regia: Chris Miller

Cu: Hannah Waddingham, Natasha Lyonne, Dan Levy, Kurt Russell, John Goodman, Rihanna

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 92 min

Rating: AG

Când Papa Ștrumf este răpit de vrăjitorii răi Razamel și Gargamel, Smurfette îi conduce pe Ștrumfi într-o misiune în lumea reală pentru a-l salva. Cu ajutorul noilor prieteni, ștrumfii trebuie să descopere ce le definește destinul pentru a salva universul.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:20

Sambata, Duminica 12:25

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.