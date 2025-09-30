Ziua Internațională a Muzicii va fi sărbătorită la Craiova prin recitalul „Romantic Rhapsody”

Filarmonica „Oltenia” va marca Ziua Internațională a Muzicii, pe 1 octombrie, printr-un recital de pian susținut de Mihai Diaconescu, muzician originar din Craiova. Evenimentul va avea loc în Sala Filarmonicii și va reuni publicul în jurul unui program alcătuit din lucrări semnate de Franz Schubert, Johannes Brahms și Franz Liszt.

Ziua Internațională a Muzicii a fost instituită în 1975, la inițiativa violonistului Yehudi Menuhin, pentru a sublinia rolul muzicii în apropierea oamenilor și a comunităților.

Recitalul „Romantic Rhapsody” este inclus în Abonamentul Melomanului, marcând și primul eveniment al noii stagiuni, „Legacy Season”.

Citește și: Craiova la NAG 2025: opt spații, zeci de artiști și proiecte curatoriale