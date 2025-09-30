Craiova la NAG 2025: opt spații, zeci de artiști și proiecte curatoriale

Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) revine între 3–5 octombrie 2025 pentru a 19-a ediție, activând, timp de trei nopți, harta descoperirilor creative în spațiile dedicate artei contemporane din București și alte 16 orașe din țară. Ediția din acest an propune peste 200 de proiecte în galerii, spații alternative, hub-uri și ateliere din:

Alba Iulia,

Arad,

Brașov,

Cluj-Napoca,

Craiova ,

, Galați,

Hunedoara,

Iași,

Mediaș,

Râmnicu Vâlcea,

Reșița,

Sfântu Gheorghe,

Sibiu,

Târgu Mureș,

Timișoara,

Valea Jiului (Petrila și Petroșani).

Program general de vizitare:

• 3–4 octombrie: 18:00–00:00

• 5 octombrie: 16:00–22:00

Detalii și programul fiecărei locații: www.noapteagaleriilor.ro și paginile oficiale NAG de Facebook & Instagram.

NAG 2025 la Craiova: spații și proiecte

Galeria ARTA – Calea Unirii nr. 12

• Deschisă: 03.10 / 04.10 (18:00–00:00), 05.10 (16:00–22:00)

• Proiect: ECOTON – Granițe vii între specii, forme și lumi

• Temele expoziției: interacțiuni inter-specii, forme hibride, metamorfoze simbolice, materiale organice, corpuri trans-specii, ecologie digitală.

• Curator: Ioana Fluerașu | Invitați speciali: ARTBEES Gallery / Crypto Artist (curator: NONE32x32)

• Perioadă: 15 septembrie – 12 octombrie 2025

• Artiști NAG: peste 35 de nume (ex. Adrian Murgulescu, Adriana Predoi, Cătălin Alexi, Cezar Grigorescu, Dan Ciocan, Diana Anghel, Emilian Popescu, Florin Căldărușă, Ioana Fluerașu, Lucian Ghițulescu, Miruna Secuianu, Petre Virgiliu Mogoșanu, Stelian Ghigă, Valentin Boboc, Valentin Boiangiu ș.a.).

Cabinetul Cultural/Foto 2B

Cabinetul Cultural/Foto 2B – str. Madona Dudu colț cu str. Titu Maiorescu

• Deschisă: 03.10 (18:00–00:00)

• Proiect: ECOTON – „un metru pătrat de artă”

• Artiști: Valentin Boboc, Cătălin Solcan, Emil Bănuți

• Curator: Ioana Fluerașu

Editura MJM

Editura MJM Craiova – str. Felix Aderca nr. 9, bl. 7, parter

• Deschisă: 03.10 (18:00–00:00)

• Proiect: ECOTON

• Artiști: Mihai Velișcu, Emil Bănuți, Claudiu Meleandă, Delia Mihai

• Curator: Ioana Fluerașu

Ordinul Arhitecților din România

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Oltenia – str. Mihail Kogălniceanu 13

• Deschisă: 03.10 (18:00–00:00)

• Proiect: BIOM 2024 – Bienala de Arhitectură Oltenia-Muntenia

• Tema: „RECENT” – intervenții asupra fondului construit 1960–1989 și nevoia de reabilitare / reconversie.

• Curator: Bogdan Tiparu

GLORIÆ Art Gallery

5) GLORIÆ Art Gallery – str. Alexandru Macedonski nr. 49

• Deschisă: 03.10 / 04.10 (18:00–00:00), 05.10 (16:00–22:00)

• Proiecte: SKINSHAPE (Nadina Stoica) & ALIENARE (Jennifer Pîrcălăbescu)

• Perioadă: 18 septembrie – 5 octombrie 2025

• Două expoziții despre tensiunea dintre suprafață și esență, roluri sociale, percepție și vulnerabilitate; instalație audio-vizuală imersivă (Skinshape).

Galeriile „CROMATIC”

Galeriile „CROMATIC” – str. Alexandru Macedonski nr. 28

• Deschise: 03.10 / 04.10 (18:00–00:00), 05.10 (16:00–22:00)

• Proiect: CROMATIC SHOW II – pictură, grafică, acuarelă, mozaic

• Curator: Daniel Guță

• Perioadă: 30 septembrie – 15 octombrie 2025

• Participă artiști ai asociației Seniori Art Craiova și invitați din țară (zeci de nume; lista integrală în programul oficial).

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” – Calea București nr. 56

• Deschis: 03.10 / 04.10 (18:00–00:00), 05.10 (16:00–22:00)

• Proiect: CROMATIC, Interferențe artistice

• Curator: Marinela Nela Sălcianu

• Artiști ai Cenaclului Seniori Art (ex. Pușa Bărbulescu, Dana Rogobete, Veronica Subțirelu, Anuca Andrei Balaure, Gheorghe Lazăr, Daniel Guță, Miruna Călinescu ș.a.).

DâlgART Gallery

DâlgART Gallery – sat Dâlga, prin Țuglui (după pădure, a doua casă pe dreapta)

• Deschisă: 04.10 (16:00–22:00)

• Proiect: Golden Pages of a Great National History – episod în două părți (al doilea: 25 octombrie)

• Artist & curator: Valentin Boiangiu

Intrarea este liberă.

Citește și: AJOFM Dolj organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți