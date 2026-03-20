Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia, urmează să fie extrădați azi în România

De Magda Dragu
Frații Dani și Ionuț Mocanu, condamnați definitiv pentru tentativă de omor, vor ajunge în România pe parcursul zilei de vineri, 20 martie, pe fondul deciziei definitive de extrădare date de o instanță italiană la începutul lunii.

Reamintim că manelistul și fratele acestuia trebuie să ispășească o condamnare de 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare. Potrivit informațiilor Digi24, Dani Mocani și fratele său urmează să fie urcați în avion și să fie aduși sub escortă din Italia.

Cei doi au fost dați în urmărire internațională

Cei doi au fost dați în urmărire internațională după ce au fugit de condamnarea din dosarul de tentativă de omor. Condamnarea vine după ce, în anul 2022, interpretul de manele, alături de alte persoane (inclusiv fratele său) ar fi bătut cu o rangă un alt bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești.

La finalul anului trecut, Dani Mocanu și fratele său Ionuț au fost descoperiți în Italia, iar extrădarea a fost decisă definitiv de Curtea de Apel Napoli la începutul lunii martie.

Dani Mocanu și fratele său au încercat să scape de condamnarea din România printr-un recurs în casație

Dani Mocanu și fratele său au încercat să scape de condamnarea din România printr-un recurs în casație depus la ÎCCJ, însă instanța supremă nu le-a dat câștig de cauză.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

