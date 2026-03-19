Când are loc trecerea la ora de vară 2026

În 2026, România va trece din nou la ora de vară prin mutarea ceasurilor înainte cu o oră, un moment care marchează începutul zilelor mai lungi și mai multă lumină naturală seara.

Ajustarea, aplicată în majoritatea statelor europene, are impact atât asupra programului zilnic, cât și asupra transportului, activităților economice și obiceiurilor oamenilor. Iată când are loc exact trecerea la ora de vară 2026 și ce trebuie să știi pentru a te pregăti din timp.

Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte cu o oră

În noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie 2026, România va trece la ora de vară. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 va deveni ora 04:00. Această modificare marchează începutul perioadei de vară din punct de vedere al timpului oficial.

Trecerea la ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului oficial, prin care acesta este aliniat la fusul orar standard. Deși durata efectivă a zilei rămâne aceeași, după schimbare avem mai multă lumină naturală în după-amiaza și seara, iar nopțile par mai scurte.

Schimbarea orei, cunoscută sub denumirile de „ora de vară” și „ora de iarnă”, este o practică aplicată în numeroase state pentru a sincroniza mai bine activitățile umane cu lumina naturală. Această modificare sezonieră a timpului oficial are la bază considerente economice, sociale și energetice.

Cum se aplică astăzi

În prezent, aproximativ 70 de țări din lume folosesc ora de vară, însă regulile diferă de la o regiune la alta. În Uniunea Europeană, toate statele membre schimbă ora de două ori pe an, în timp ce alte țări, precum Islanda și Turcia, au renunțat complet la această practică.

