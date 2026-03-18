53 de intervenții în 48 de ore pentru pompierii din Vâlcea. Zeci de persoane ajutate și incendii de vegetație stinse

De Mariana BUTNARIU
Pompierii au intervenit pentru stingerea a 7 incendii de vegetație uscată

Pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență General Magheru Vâlcea au intervenit intens în ultimele 48 de ore, gestionând nu mai puțin de 53 de misiuni în sprijinul cetățenilor.

Din totalul misiunilor:

  • 39 de intervenții au fost pentru acordarea primului ajutor calificat,
  • 43 de persoane au fost asistate de echipajele SMURD.

Echipajele SMURD au transportat pacienții către unități medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Incendii de vegetație în mai multe localități

Pompierii au intervenit pentru stingerea a 8 incendii, dintre care 7 incendii de vegetație uscată.

Acestea au fost înregistrate în:

  • Drăgășani (2 cazuri)
  • Roșiile
  • Alunu
  • Cernișoara
  • Vaideeni
  • Ionești

Suprafața afectată a fost de aproximativ 30 de hectare.

Alte misiuni de urgență

Celelalte 6 intervenții au vizat:

  • asigurarea măsurilor PSI după accidente rutiere,
  • facilitarea accesului în locuințe,
  • transportul persoanelor supraponderale.

Pompierii rămân în alertă permanentă

Salvatorii vâlceni continuă să fie la datorie:

  • 24 de ore din 24
  • 7 zile din 7

Pentru gestionarea rapidă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor.

Cum te poți pregăti pentru situații de urgență

Autoritățile recomandă informarea din surse oficiale, precum:

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

