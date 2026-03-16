Știri de ultima orăActualitateProtest masiv al minerilor în Gorj. Sute de oameni au ieșit în stradă din cauza concedierilor anunțate

Protest masiv al minerilor în Gorj. Sute de oameni au ieșit în stradă din cauza concedierilor anunțate

De Magda Dragu
Protest masiv al minerilor în Gorj. Sute de oameni au ieșit în stradă din cauza concedierilor anunțate
Protest masiv al minerilor în Gorj. Sute de oameni au ieșit în stradă din cauza concedierilor anunțate

Nemulțumiți de concedierile anunțate, sute de mineri din Gorj, angajați ai Complexului Energetic Oltenia, au ieșit luni în stradă, la Târgu Jiu. Oamenii au blocat traficul rutier după ce, inițial, au protestat în fața sediului companiei, însă, potrivit acestora, nimeni nu a ieșit să stea de vorbă cu ei.

În timpul manifestației au existat și momente tensionate între unii dintre protestatari și jandarmii aflați la fața locului, potrivit digi24.ro.

Minerii sunt nemulțumiți de planul de disponibilizări anunțat de Complexul Energetic Oltenia. Începând cu 1 aprilie aproximativ 1.500 de oameni ar urma să rămână fără loc de muncă, iar de la 1 mai alți 300 de angajați ar urma să fie concediați.

Oamenii spun că nu au primit până acum niciun răspuns din partea autorităților și avertizează că protestele vor continua și ar putea deveni mai ample dacă situația nu va fi clarificată.

