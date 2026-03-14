SUA oferă o recompensă de 10 milioane $ pentru informații despre situația liderilor iranieni

SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații despre soarta a zece lideri iranieni, inclusiv a noului lider religios suprem, dar vizându-i în special pe Gardienii Revoluției – armata de elită a regimului de la Teheran.

Anunțul îl vizează atât pe Mojtaba Khamenei, noul ayatollah, cât și pe șeful Consiliului suprem de securitate națională, Ali Larijani, potrivit unui comunicat difuzat de Departamentul de Stat american.

Ministrul iranian de interne, Eskandar Momeni, și ministrul Informațiilor, Esmail Khatib, figurează de asemenea printre cele zece persoane înscrise pe lista Departamentului de Stat.

„Aceste persoane comandă și conduc diverse elemente ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice iraniene, care planifică, organizează și desfășoară acțiuni teroriste în toată lumea”, a declarat Departamentul de Stat.

Reinstalare și recompensă pentru informatori

Departamentul de Stat cere eventualilor informatori să trimită informații prin aplicația Signal în special: „Informațiile voastre vă vor putea permite să beneficiați de o reinstalare și de o recompensă“.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, care conducea Iranul din 1989, a fost ucis într-un bombardament pe 28 februarie 2026, la începutul războiului.

Ali Khamenei a fost înlocuit de fiul său, Mojtaba, dar speculațiile asupra stării de sănătate a acestuia persistă, după anunțurile făcute de televiziunea de stat și de unii responsabili care susțin că Mojtaba a fost rănit în bombardamente.

Joi a fost distribuit un mesaj din partea lui Mojtaba, fără conținut video sau audio.

SUA și Israelul au indicat că ar fi ucis numeroși responsabili ai Gardienilor Revoluției, de la începutul campaniei militare în 28 februarie.

Citește și: Președintele Senatului: Proiectul bugetului este realist și trebuie adoptat rapid de Parlament