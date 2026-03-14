Președintele Senatului: Proiectul bugetului este realist și trebuie adoptat rapid de Parlament

Proiectul bugetului de stat pe 2026 trebuie adoptat rapid de Parlament, în forma asumată de Guvern. Este „realist” şi construit „fără privilegii”, consideră preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, citat de TVR.

Proiectul de buget pe anul 2026, adoptat joi seara de Guvern, va fi supus votului final în plenul comun al Parlamentului joia viitoare, pe 19 martie.

Bugetul României a fost adoptat de Guvern, cu o întârziere de peste 3 luni şi a ajuns în Parlament. Documentul mizează pe o creştere economică de 1%. și are ca priorităţi reducerea deficitului şi realizarea de investiţii.

Un buget realist

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că este un buget realist, care trebuie adoptat rapid de Parlament.

Proiectul de buget este la Parlament și este nevoie de adoptarea lui rapidă, în forma asumată de Guvernul României.

„Este un buget realist, orientat spre investiții și construit fără privilegii. Reprezintă cheia continuării reformelor începute în cele nouă luni de când Guvernul este condus de premierul Ilie Bolojan.

Caracterul realist al bugetului este confirmat și de instituții independente. Este pentru prima dată când Consiliul Fiscal vorbește în termeni apreciativi despre un astfel de proiect de buget.

Direcția de reformă trebuie continuată. România are nevoie acum de stabilitate și de un guvern care să continue modernizarea economiei, nu de crize politice artificiale în jurul bugetului“, a scris Mircea Abrudean pe pagina sa de Facebook.

Calendarul dezbaterii și adoptării bugetului pe 2026

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat calendarul dezbaterii și adoptării proiectelor de lege privind bugetul de stat și al asigurărilor sociale pe anul 2026.

Potrivit calendarului, pentru depunerea amendamentelor deputații și senatorii au timp la dispoziție până luni, la ora 13:00.

Luni, între orele 18.00 și 22,00, vor avea loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate pentru examinare, avizare și depunerea avizelor la Comisiile de buget.

Marți, de la ora 9.00 până la ora 10.30, vor fi dezbateri generale în cadrul Comisiilor de buget și de marți de la ora 11.00 până miercuri la ora 13.00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite și se vor elabora rapoartele asupra proiectului de buget și al bugetului asigurărilor sociale.

De miercuri de la ora 16.00 și joi va avea loc ședința de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte. Tot joi va fi și votul final.

Citește și: Iranul susține că armata sa nu au fost distrusă, cum afirmă Donald Trump