Trump și Starmer au discutat despre conflictul care a aprins lumea. Trump îl criticase că nu sprijină SUA

Keir Starmer a discutat cu preşedintele american Donald Trump, duminică, la mai puţin de o zi după ce Trump i-a adresat critici liderului britanic pentru lipsa de sprijin faţă de campania SUA împotriva Iranului, relatează Reuters, potrivit news.ro.

„Liderii au început prin a discuta despre situaţia actuală din Orientul Mijlociu şi cooperarea militară dintre Marea Britanie şi SUA prin utilizarea bazelor RAF (Royal Air Force) în sprijinul autoapărării colective a partenerilor din regiune”, a precizat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a biroului lui Starmer.

Ce i-a reproșat Trump lui Starmer

Comunicatul nu a făcut referire la cele mai recente declaraţii ale lui Trump, făcute într-o postare pe Truth Social, în care a răspuns la ştirea că Marea Britanie ar putea trimite un portavion în regiune, spunând: „Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi am câştigat deja!”.

Purtătoarea de cuvânt a biroului lui Starmer a adăugat: „Primul ministru şi-a exprimat condoleanţele sincere preşedintelui Trump şi poporului american în urma morţii a şase soldaţi americani”. „Ei aşteaptă cu nerăbdare să discute din nou în curând”.