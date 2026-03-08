6.7 C
Craiova
duminică, 8 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTrump și Starmer au discutat despre conflictul care a aprins lumea. Trump îl criticase că nu sprijină SUA

Trump și Starmer au discutat despre conflictul care a aprins lumea. Trump îl criticase că nu sprijină SUA

De Valentin TUDOR

Keir Starmer a discutat cu preşedintele american Donald Trump, duminică, la mai puţin de o zi după ce Trump i-a adresat critici liderului britanic pentru lipsa de sprijin faţă de campania SUA împotriva Iranului, relatează Reuters, potrivit news.ro.

„Liderii au început prin a discuta despre situaţia actuală din Orientul Mijlociu şi cooperarea militară dintre Marea Britanie şi SUA prin utilizarea bazelor RAF (Royal Air Force) în sprijinul autoapărării colective a partenerilor din regiune”, a precizat într-un comunicat o purtătoare de cuvânt a biroului lui Starmer.

Ce i-a reproșat Trump lui Starmer

Comunicatul nu a făcut referire la cele mai recente declaraţii ale lui Trump, făcute într-o postare pe Truth Social, în care a răspuns la ştirea că Marea Britanie ar putea trimite un portavion în regiune, spunând: „Nu avem nevoie de oameni care să se alăture războaielor după ce noi am câştigat deja!”.

Purtătoarea de cuvânt a biroului lui Starmer a adăugat: „Primul ministru şi-a exprimat condoleanţele sincere preşedintelui Trump şi poporului american în urma morţii a şase soldaţi americani”. „Ei aşteaptă cu nerăbdare să discute din nou în curând”.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA