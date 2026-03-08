Aliații SUA din Europa și Asia, îngrijorați că nu își vor mai primi armele americane cumpărate, din cauza războiului din Iran

Țări europene și asiatice aliate cu Statele Unite sunt îngrijorate că Pentagonul consumă atâta muniție în războiul din Orientul Mijlociu încât nu va mai avea îndeajuns pentru a le trimite armamentul pe care l-au comandat, a scris Politico, potrivit hotnews.ro.

Administrația Trump a pus o presiune politică mare pe aliați pentru a-i face să își mărească bugetele în sectorul apărării și pentru a-i face să cumpere armament american, de la interceptoare de apărare antiaeriană și până la bombe ghidate, însă acum consumă acele muniții în propriul război în Orientul Mijlociu, unde a lansat o ofensivă, alături de Israel, împotriva Iranului.

În aceste condiții, aliații Statelor Unite privesc cu neîncredere cum Pentagonul redirecționează transporturi de arme pentru războiul din Iran, îngrijorați că armele pe care Washingtonul i-a pus să le comande nu vor mai ajunge niciodată la ei, potrivit Politico.

