Zbor de repatriere: Un avion cu 180 de pasageri, inclusiv 94 de copii români, a decolat din Oman spre Bucureşti

În cadrul unui zbor de repatriere organizat de Ministerul Afacerilor Externe, ale cărui costuri sunt suportate în mare parte de Uniunea Europeană, un avion cu 180 de pasageri, între care 94 de copii români, a decolat din Oman spre București.

Aeronava ar urma să ajungă pe Aeroportul Internațional Henri Coandă în jurul orei 15:00, cu aproximativ trei ore și jumătate întârziere față de programul inițial. Zborul a plecat din Oman și trebuia să ajungă pe Aeroportul Otopeni înainte de ora 11:30, însă aeronava a efectuat o escală în Egipt, unde a rămas aproximativ 30 de minute, înainte de a decola din nou spre România, conform digi24.ro.

La bordul avionului se află 180 de pasageri

La bordul avionului se află 180 de pasageri, dintre care, conform regulilor Mecanismului european de protecție civilă, aproximativ 70% sunt cetățeni români, iar 30% cetățeni străini. Astfel, în acest zbor se află 126 de români și 54 de străini. Printre românii repatriați se află și un număr mare de copii.

Potrivit informațiilor disponibile, 94 dintre aceștia fac parte din grupuri organizate, provenind în principal din Piatra Neamț și Suceava. Zborul s-a aflat în ultimele ore și în centrul unui scandal public, după ce fiica de 17 ani a fostului premier Victor Ponta nu ar fi fost lăsată să ajungă la aeronavă. Situația a generat controverse, însă operațiunea de repatriere a continuat conform planului.

Autoritățile române au organizat acest zbor pentru a aduce în țară cetățeni români, inclusiv minori și persoane vulnerabile, în cadrul mecanismelor europene de sprijin pentru situații de urgență.

