Bărbat care a tâlhărit o femeie pe stradă, prins de un polițist aflat în timpul liber

O femeie din București a trecut prin momente de groază în drumul spre casă, după ce a fost atacată de un bărbat care a trântit-o la pământ şi i-a smuls geanta. Agresorul a fost prins ulterior de un poliţist aflat în timpul liber, iar victima şi-a recuperat toate bunurile.

Agresorul a fugit imediat după ce şi-a trântit victima la pământ şi i-a smuls geanta cu bunuri în valoare de 7.000 de lei.

Agresorul a fost identificat și depistat ulterior de un polițist aflat în timpul liber.

„Eram în timpul liber, când am observat persoana în cauză şi mi-am dat seama imediat cine este. Era căutat într-un dosar privind infracţiunea de tâlhărie. Smulsese geanta unei persoane şi o agresase. L-am imobilizat şi am solicitat spijin din partea colegilor“, a declarat agentul principal de poliție Curcă Marian.

Cu ajutorul colegilor, polițistul a reușit să-l prindă pe agresor și să-l conducă la secție. Bunurile sustrase au fost recuperate în totalitate și returnate victimei.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Bărbatul este un client mai vechi al poliţiştilor. El a mai fost condamnat în trecut tot pentru tâlhărie.

Citește și: Oana Țoiu: Copiii și cazurile medicale, prioritari la repatrierea din țările Orientului Mijlociu