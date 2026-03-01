Patriarhul Daniel îi roagă pe credincioși să dea bani pentru finalizarea picturii Catedralei Naţionale

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a îndemnat duminică, la finalul Sfintei Liturghii, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naţionale.

Patriarhul Daniel a explicat că, deşi pictura Catedralei Naţionale a fost sfinţită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate, relatează agenţia de presă Basilica a Patriarhiei.

„Mai sunt, însă, părți din Catedrală care au fost acoperite cu pânză, pe care era pictat provizoriu chipul sfinților sau reprezentări din Sinoadele Ecumenice”, a spus Patriarhul Daniel.

„Mai sunt unele icoane de pictat în pronaos şi, în mod special, trebuie pictaţi pereţii Paraclisului Catedralei Naţionale, care se află la demisolul lăcaşului de cult. Mai sunt, de asemenea, câteva icoane de pictat cu chipul sfintelor femei românce care au fost canonizate anul trecut”, a completat liderul BOR.

Patriarhul Daniel a adresat un apel direct credincioşilor pentru „sprijin financiar”: „Vă rugăm ca, atunci când aveţi posibilitate, dumneavoastră şi prieteni şi cunoştinţe, rând pe rând, să îi îndemnaţi să ofere un ajutor financiar, după posibilităţi, pentru pictura Catedralei”.