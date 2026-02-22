Ministrul Sănătății: Violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat sâmbătă public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie, în urma unui nou caz de medic agresat în spital, în judeţul Maramureş, după ce în cursul săptămânii un alt caz a avut loc la Târgu Jiu.

„Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce îşi desfăşoară activitatea şi salvează vieţi. Transmit un mesaj extrem de ferm: violenţa împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată! Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranţa întregului sistem şi şansa la viaţă a pacienţilor. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon. Nu se face atacând pe cel care îţi salvează viaţa ţie sau aproapelui tău”, a spus ministrul Sănătăţii pe Facebook.

„Siguranţa personalului medical este o prioritate pentru mine, ca ministru al Sănătăţii. Îi înţeleg, le cunosc presiunea, ştiu în ce condiţii muncesc şi nu voi accepta ca, pe lângă epuizare şi responsabilitate uriaşă, să fie expuşi şi violenţei fizice”, a mai spus ministrul.

„Solicit public tuturor managerilor unităţilor sanitare să convoace de urgenţă serviciile interne de protecţie şi firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare şi proceduri actualizate de intervenţie, să reevalueze circuitele de acces şi măsurile de control, să afişeze foarte clar, la vedere, programul de vizită şi regulile aplicabile aparţinătorilor”, anunţă ministrul Alexandru Rogobete.

„Spitalul nu este gară, iar aparţinătorii nu se pot plimba prin secţii după bunul plac“

Potrivit ministrului, spitalul nu este gară, iar aparţinătorii nu se pot plimba prin secţii după bunul plac.

„Fiecare secţie are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toţi cetăţenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecţie la intrarea în secţii şi să înţeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranţă pentru toţi”, spune ministrul.

Alexandru Rogobete menţionează că în paralel, crede că trebuie să punem mai mult preţ pe informare, educaţie şi responsabilitate publică.

„Tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violenţa. Dimpotrivă, ele trebuie gestionate prin dialog şi prin încredere în echipele medicale. Cine agresează cadrele medicale va răspunde în faţa legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spaţiu al grijii şi al siguranţei, nu al fricii”, transmite ministrul Sănătăţii.

Medic lovit în timp ce resuscita o pacientă internată

Potrivit Observatorului Antena 1, un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orăşenesc din oraşul Borşa a fost agresat fizic, în timp ce resuscita o pacientă internată.

„Potrivit reprezentanţilor Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş, cadrul medical ar fi fost lovit de un aparţinător al pacientei, care i-a distrus ochelarii. Cazul este anchetat penal, iar Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis că astfel de fapte reprezintă un atac grav la adresa actului medical şi a siguranţei celor care intervin în situaţii critice”, precizează sursa citată.

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, declară că agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relaţia de încredere dintre societate şi cei care o îngrijesc.

Potrivit acestuia, avem obligaţia să luăm poziţie şi să acţionăm, nu doar prin sancţiuni legale, care există şi sunt severe, ci şi printr-un mesaj public ferm: „Medicii, asistenţii, paramedicii, pompierii nu sunt ţinte, aşa cum nu sunt nici poliţiştii sau jandarmii”.

Citește și: Medic, lovit de ruda unei paciente pe care o resuscita în spital