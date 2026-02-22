Medic, lovit de ruda unei paciente pe care o resuscita în spital

Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată.

„Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri de familie ai acesteia au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere. Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu“, a transmis IPJ Maramureș.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

Incidentul s-a produs vineri seară, în jurul orei 19.00, când polițiștii din orașul Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că un medic a fost agresat în incinta spitalului.

Un episod similar s-a petrecut săptămâna aceasta la Târgu Jiu, unde un cadru medical a fost bruscat de rudele unei paciente în Unitatea de Primiri Urgenţe.

Şeful DSU, Raed Arafat consideră că actele de violenţă sunt cauzate de ura pe care o oamenii o au faţă de „sistem”, însă aceştia ar trebui să înţeleagă că în spatele halatului nu este „sistemul”, ci un om care are familie şi, de cele mai multe ori, este epuizat din cauza volumului mare de muncă.

