Ucraina încearcă să-și salveze viitorul demografic: soldații sunt sprijiniți să își congeleze sperma înainte de front

Confruntată cu o criză demografică accentuată de război, Ucraina a lansat programe prin care militarii pot beneficia gratuit de crioconservare – congelarea spermei sau a ovulelor – pentru a-și păstra șansa de a avea copii în viitor.

Inițiativa a apărut în 2022, odată cu invazia la scară largă a Rusiei, iar ulterior a fost reglementată prin lege și susținută financiar de stat. Ideea este simplă: soldații își apără țara, dar riscă să-și piardă propriul viitor familial.

Program special pentru militari, pe fondul pierderilor din război

Maxim, un soldat de 35 de ani aflat în Garda Națională, spune că decizia de a-și congela sperma a venit după discuții cu soția sa. „Nu există loc sigur pe front. Trebuie să ne gândim la viitorul familiei și al națiunii”, a explicat el, potrivit BBC.

Crioconservarea – între soluție medicală și strategie demografică

Clinicile private de fertilitate au început să ofere servicii gratuite militarilor încă din primele luni ale conflictului. Ulterior, parlamentari precum Oksana Dmitrieva au contribuit la elaborarea unei legi care permite păstrarea probelor și utilizarea lor de către parteneri, în anumite condiții.

Inițial, legislația prevedea distrugerea probelor în cazul decesului donatorului, fapt care a generat controverse publice. După presiuni și cazuri dramatice ale familiilor militarilor, legea a fost modificată: probele sunt păstrate gratuit până la trei ani după moarte și pot fi utilizate cu acordul scris prealabil.

Măsura vine pe fondul unui declin demografic accentuat – milioane de refugiați au părăsit țara, iar pierderile de pe front afectează în special bărbații tineri.

În culisele clinicilor de fertilitate din Kiev

La Centrul de Medicină Reproductivă din Kiev, laboratoarele păstrează mostrele în rezervoare speciale criogenice. Medicii spun că cererea este încă redusă, dar se așteaptă la o creștere pe măsură ce programul devine mai cunoscut.

Războiul afectează profund și fertilitatea femeilor. Stresul constant, atacurile cu rachete și viața în incertitudine au dus la scăderea numărului de sarcini și la creșterea problemelor hormonale. Medicii observă că multe femei amână decizia de a avea copii, temându-se de viitor.

Poveștile din spatele statisticilor

Pentru Katerina Malyshko, programul a devenit o luptă personală. După ce soțul ei a fost ucis pe front, clinica i-a refuzat inițial accesul la embrionii congelați. Abia după un proces în instanță a obținut dreptul de a continua tratamentul.

„Copiii soldaților noștri ar trebui să aibă o șansă să trăiască”, spune ea, explicând că nu este încă pregătită să devină mamă, dar vrea să păstreze opțiunea deschisă.

Pentru soldați ca Maxim, congelarea spermei oferă un sentiment de siguranță într-un context dominat de incertitudine. „Poate mâine nu voi mai fi. Dar soția mea va avea o parte din mine”, spune el.

O soluție medicală pentru un viitor incert

Programul de crioconservare reflectă o realitate dură: războiul nu afectează doar prezentul, ci și viitorul demografic al unei țări. Ucraina încearcă să găsească soluții pentru a păstra speranța unei generații viitoare, chiar și în condițiile unui conflict prelungit.

