Polițist român, anchetat în Austria după ce a furat cu soția sa pantofi din 20 de magazine

Un polițist român este anchetat pentru furt în Austria. Un agent din Arad și soția sa sunt cercetați după ce ar fi furat pantofi sport din 20 de magazine.

Polițistul din Arad a fost prins în flagrant cu un portbagaj plin cu pantofi sport furați. Se pare că agentul cu 15 ani de experiență în sistem ar fi dat lovitura împreună cu soția sa în 20 de magazine din Parndorf, potrivit stirileprotv.ro

Polițiștii austrieci au găsit inclusiv un dispozitiv pentru îndepărtarea anti-furtului. Bărbatul și-a recunoscut faptele, însă autoritățile de la Viena nu au știut inițial că individul este angajat al Ministerului de Interne.

Bărbatul nu și-ar fi informat superiorii despre cele întâmplate

În plus, la întoarcerea în țară, bărbatul nu și-ar fi informat superiorii despre cele întâmplate. Autoritățile de la noi au aflat totul după ce investigațiile au avansat.

Agentul – care nu a avut până acum probleme disciplinare – este pus la dispoziția conducerii IPJ Arad până la finalizarea anchetei din Austria. Bărbatul ar avea o situație materială bună, potrivit unor informații. Prejudiciul este estimat la aproape 3.000 de euro.

