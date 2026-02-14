(VIDEO) Marco Rubio, discurs la MSC: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela ordinea globală

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC), că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.

„Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran şi vital ca civilizaţiile noastre din trecut, şi suntem pregătiţi, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri. Preferăm şi sperăm să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noştri din Europa”, a spus Marco Rubio, potrivit news.ro.

SUA doresc să vadă o Europă puternică

El a afirmat că SUA doresc să vadă o Europă puternică. „Destinul nostru este şi va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece ştim că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate naţională”, a punctat secretarul american de stat. În acelaşi timp, el a subliniat că Europa trebuie să aibă „voinţa de a supravieţui” şi de a se apăra singură.

„Statele Unite și Europa sunt legate între ele”

Marco Rubio a declarat în fața liderilor europeni că „Statele Unite și Europa sunt legate între ele”, subliniind asemănările dintre cele două și legăturile istorice profunde care le unesc. „Soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru noi”, adaugă el. „Am făcut aceste greșeli împreună” Rubio vorbește despre comerțul liber, spunând că, în timp ce alte țări au investit în propriile economii, „noi, Occidentul, ne-am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea”.

„Am investit în politici care ne sărăcesc poporul, în timp ce concurenții noștri investesc în petrol”, a spus el. Rubio continuă spunând că Occidentul s-a deschis, de asemenea, unui val de migrație în masă fără precedent, care, spune el, „ne amenință viitorul”. „Am făcut aceste greșeli împreună”, spune el, adăugând că, împreună, SUA și Europa au acum datoria față de poporul nostru de a merge mai departe și de a reconstrui. Sub conducerea lui Trump, spune el, SUA intenționează să își asume sarcina de reînnoire și restaurare.

„Facem parte dintr-o singură civilizație: civilizația occidentală”

„Facem parte dintr-o singură civilizație: civilizația occidentală”, spune el, adăugând că Europa și SUA sunt conectate atât economic, cât și cultural. „Europa trebuie să supraviețuiască”, adaugă acesta.

„Trăim într-o nouă eră în geopolitică“

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat asupra unei „noi ere” în geopolitică înaintea discursului său la Conferința de Securitate de la Munchen, relatează BBC.

„Lumea se schimbă foarte repede chiar sub ochii noștri”, a declarat Rubio reporterilor, când a fost întrebat dacă mesajul său către europeni va fi mai conciliant decât acum un an. „Trăim într-o nouă eră în geopolitică și va fi nevoie ca noi toți să reexaminăm cum arată aceasta și care va fi rolul nostru”, adaugă el. Rubio va conduce delegația SUA la primul eveniment global important de când președintele Donald Trump a amenințat suveranitatea daneză cu promisiunea de a anexa Groenlanda.

