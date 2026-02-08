Antreprenor român, găsit mort lângă o cascadă, în Italia

Bărbatul în vârstă de 46 de ani, originar din România, stabilit într-o regiune din estul Italiei, a fost găsit fără suflare sâmbătă dimineață, scrie presa din Peninsulă.

Dispariția românului care trăia în San Severino, provincia Macerata din regiunea Marche, a fost anunțată în urmă cu două săptămâni, potrivit Corriere Adriatico.

Trupul său a fost găsit, pe munte, în zona Giampereto din Sarnano. Descoperirea a fost făcută de trei tineri care făceau drumeții pe traseul „Tre Santi” la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri, în apropierea unei cascade.

Pompieri, salvamontiști și un echipaj medical au ajuns în zonă, dar salvatorii nu aveau cum să îl mai salveze și au declarat decesul. Carabinerii au început ancheta și să cerceteze zona.

Bărbatul se numește Sergiu Cătălin Cosoiu și este antreprenor în construcții, potrivit presei italiene.

Bărbatul a fost văzut ultima dată pe 23 ianuarie, când și-ar fi cumpărat ceva de mâncare la refugiul din Pintura. Familia nu a mai știut nimic despre el și l-a dat dispărut a doua zi.

Bărbatul era despărțit și avea doi copii, potrivit La Nuova Riviera.

Potrivit reconstituirilor, bărbatul ar fi pornit pe un traseu prin pădure pentru a face o drumeție.

Prima ipoteză a investigatorilor privind cauza decesului este o cădere accidentală, bărbatul fiind găsit la baza unei râpe abrupte.

Anchetatorii iau în calcul să i se fi făcut rău și să cadă de la o înălțime de câteva zeci de metri.

Zona este accidentată iar salvatorii au avut nevoie de mai bine de o oră să ajungă în locul în care a fost găsit românul.