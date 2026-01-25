Ministrul Energiei spune că facturile la gaze nu vor crește dramatic

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, sâmbătă că facturile la gaze vor rămâne stabile în 2026, chiar și în cazul unor crize internaționale. Acesta a estimat creșteri nesemnificative de 2-5% și a asigurat că autoritățile sunt pregătite pentru orice scenariu de aprovizionare.

Ministrul Energiei a declarat că autoritățile române au luat toate măsurile necesare pentru a preveni creșteri dramatice ale prețurilor la gaze naturale, chiar și în cazul unor crize internaționale. El a explicat că pregătirile au început încă din septembrie, când au fost analizați toți operatorii din piață, iar strategia include și o planificare alternativă (varianta B) pentru situații neprevăzute, precum atacuri sau conflicte care ar putea afecta aprovizionarea, potrivit G4Media.ro.

„Am calculat ce putem să facem și deja sunt în piață oferte la același preț ca plafonul sau chiar mai jos. Ne-am pregătit cu suficientă lichiditate de gaze și cu contracte bilaterale pe minim doi ani. Dacă apar probleme internaționale independente de noi, vom elimina treptat această plafonare pe parcursul unui an, astfel încât românul să nu mai simtă creșteri dramatice, cum s-a întâmplat la energie electrică”, a declarat ministrul sâmbătă la Antena 3 CNN.

România dispune de cea mai mare rețea de transport de gaze naturale din Europa Centrală și de Est

Bogdan Ivan a subliniat că România dispune de cea mai mare rețea de transport de gaze naturale din Europa Centrală și de Est și că au fost stabilite mecanisme legale pentru ca prețurile să rămână stabile până la 31 martie. În cazul unor situații externe, precum atacurile Rusiei sau alte evenimente internaționale, măsurile adoptate vor reduce impactul asupra consumatorilor.

„Românul nu va mai simți aceeași presiune ca și la energia electrică. Estimez că facturile pentru luna aprilie, care vor veni în mai, vor fi la același nivel sau cu creșteri nesemnificative de 2-5%”, a mai precizat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, strategia implementată pentru gaze ar putea servi și drept model pentru reglementarea prețurilor la energia electrică, astfel încât consumatorii să fie protejați pe termen lung.

