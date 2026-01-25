(VIDEO): Încă o persoană împușcată mortal de poliția imigrației la Minneapolis

Autoritățile din Minneapolis au anunţat că un cetățean american în vârstă de 37 de ani a fost împușcat mortal sâmbătă de agenți federali din poliția imigrației (ICE). Acestea au precizat că, în urma unui deces similar, continuă protestele în oraş împotriva prezenței agenților acestei poliții însărcinate cu interpelarea migranților clandestini, relatează AFP.

În urmă cu trei săptămâni, o americancă în vârstă tot de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent ICE în același oraș.

Potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA (DHS), bărbatul ucis sâmbătă era înarmat cu un pistol semiautomat și ‘a opus rezistență în mod violent’ înainte ca agentul, ‘care s-a tremut pentru viața sa’, să deschidă focul.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, un membru al Partidului Democrat, a vorbit despre ‘mai multe împușcături oribile’ ale agenților federali. La rândul său, primarul din Minneapolis, Jacob Frey, tot un democrat, i-a cerut președintelui republican Donald Trump să pună capăt operațiunilor ICE din orașul său, după acest nou deces.

Trump a făcut o prioritate din combaterea migrației ilegale

Trump a făcut o prioritate din combaterea migrației ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul președinției predecesorului său democrat Joe Biden. Noul președinte a trimis Garda Națională în mai multe metropole americane pentru combaterea infracționalității și a intensificat acțiunile poliției federale a imigrației (ICE), însărcinată cu interpelarea migranților clandestini.

Aceste acțiuni au condus la manifestații violente împotriva expulzării migranților, cele mai grave incidente având loc în iunie anul trecut la Los Angeles, oraș aflat sub guvernarea democraților, care se opun politicii anti-migrație.

Organizațiile pentru drepturile migranților și-au exprimat îngrijorarea cu privire la expulzările în masă și limitarea dreptului de a cere azil la frontiera SUA, susținând că astfel de politici încalcă drepturile omului.