Armata Română cere despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei turce Otokar

Romtehnica și Otokar au încheiat în 2024 un contract pentru furnizare a 1.059 de blindate. Ministerul Apărării Naționale cere, prin Romtehnica, despăgubiri de 40 de milioane de euro companiei turce Otokar pentru întârzierea livrării unor vehicule.

Compania Națională Romtehnica, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale (MapN) și care acționează ca interfață între industria românească de apărare și partenerii externi ai acesteia, a cerut producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar despăgubiri de aproape 40 milioane euro, în echivalent, acuzând livrarea întârziată a unor vehicule, scrie Profit.

Romtehnica a înaintat două cereri de despăgubiri către Otokar, în timp ce compania turcă s-a adresat justiției pentru anularea acestora, dar va efectua totuși plata datorată, mai indică sursa citată.

Otokar şi CN Romtehnica SA au semnat în noiembrie 2024 un contract

Producătorul global de sisteme terestre Otokar şi CN Romtehnica SA au semnat în noiembrie 2024 un contract multianual în valoare de 4,26 miliarde de lei (aproximativ 857 milioane de euro, fără TVA) pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip uşor COBRA II către MApN.

Conform contractului, cea mai mare parte din autovehiculele COBRA II 4×4 vor fi fabricate local, în România.

Livrările erau planificate să fie finalizate în termen de 5 ani, începând cu ultimul trimestru al anului 2025. Romtehnica a reclamat neîndeplinerea obiectivelor intermediare pentru pregătirile locale de producție în timp util, pentru unitățile care urmează să fie fabricate în România. A acuzat, de asemenea, și livrarea cu întârziere a 194 de unități din primul lot fabricat la Otokar.

Otokar se numără printre furnizorii de autovehicule militare ai NATO

Conform contractului, primele 278 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip ușor COBRA II vor fi produse în Turcia, iar celelalte 781 vor fi fabricate în România.

Otokar, care se numără printre furnizorii de autovehicule militare ai NATO și ai Organizației Națiunilor Unite încă din anii 1980, are mai mult de 33.000 de autovehicule militare în inventarul a peste 60 de utilizatori din mai mult de 40 de țări.

Otokar face parte din Koç Group (BIST: KCHOL), unul dintre cele mai mari și mai de succes grupuri din Turcia și din regiune, cu aproape 90 de companii, aproape 120.000 de angajați și peste 10.000 de dealeri, agenții și servicii post-vânzare.

Veniturile combinate ale grupului reprezintă aproape 8 % din PIB-ul Turciei, în timp ce volumul exporturilor sale se ridică la 7 % din volumul total al exporturilor Turciei.

Citeşte şi: Nelu Iordache va fi eliberat din pușcărie, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la jumătate