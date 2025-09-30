BOR marchează 18 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel

Biserica Ortodoxă Română (BOR) aniversează marți, 30 septembrie 2025, împlinirea a 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al României.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, evenimentul este marcat într-un cadru sinodal, odată cu ședința de toamnă a Sfântului Sinod, desfășurată între 29 și 30 septembrie. Ierarhii BOR se reunesc pentru a pregăti sfințirea Catedralei Naționale și pentru a discuta teme aflate pe ordinea de zi, sărbătorirea jubileului fiind „o recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Bisericii și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei 18 ani de slujire rodnică”.

30 septembrie 2007 – moment istoric

Ceremonia de întronizare a avut loc la 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din București. Evenimentul a reunit numeroși ierarhi ortodocși și reprezentanți ai cultelor creștine din țară și din străinătate.

Au fost prezente 30 de delegații internaționale, însumând 90 de ierarhi, reprezentanți ai tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, ai Consiliului Mondial al Bisericilor, ai Conferinței Bisericilor Europene și ai Bisericii Anglicane.

Cuvântul Sfântului Sinod al BOR a fost rostit de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului. La eveniment au participat și înalți demnitari ai statului român.

Biografia Preafericitului Daniel

Nume la naștere : Dan Ilie Ciobotea

: Dan Ilie Ciobotea Data și locul nașterii : 22 iulie 1951, satul Dobrești, județul Timiș

: 22 iulie 1951, satul Dobrești, județul Timiș Studii : Institutul Teologic din Sibiu (1970–1974); doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg (1979)

: Institutul Teologic din Sibiu (1970–1974); doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg (1979) Carieră academică : lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveția), între 1980 și 1988; director adjunct al instituției între 1986 și 1988

: lector la Institutul Ecumenic de la Bossey (Elveția), între 1980 și 1988; director adjunct al instituției între 1986 și 1988 Viață monahală : intrat în monahism la 6 august 1987, la Mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel

: intrat în monahism la 6 august 1987, la Mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel Ierarhie : hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei (1990), apoi Mitropolit al Moldovei și Bucovinei (1990–2007)

: hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei (1990), apoi Mitropolit al Moldovei și Bucovinei (1990–2007) Patriarh al României: ales la 12 septembrie 2007, după trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist (30 iulie 2007).

18 ani de patriarhat

În cei aproape două decenii de slujire, Patriarhul Daniel a coordonat numeroase proiecte:

ridicarea Catedralei Naționale ,

, dezvoltarea de programe sociale și caritative,

extinderea rețelei de mass-media bisericești (Trinitas TV, Radio Trinitas, Ziarul Lumina),

întărirea relațiilor BOR cu celelalte Biserici Ortodoxe și culte creștine.

Citește și: Nicole Kidman și Keith Urban se despart după aproape 20 de ani de căsnicie