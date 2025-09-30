Nicole Kidman și Keith Urban se despart după aproape 20 de ani de căsnicie

Nicole Kidman și Keith Urban, unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri de la Hollywood, s-au despărțit după aproape două decenii împreună, au confirmat surse pentru BBC.

Actrița premiată cu Oscar și cântărețul country de patru ori câștigător al premiului Grammy au împreună două fiice: Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani). Cei doi s-au căsătorit în iunie 2006, în Australia, țara lor natală.

Probleme și zvonuri

Potrivit TMZ, Kidman și Urban locuiau separat încă din vară, deși actrița ar fi încercat să evite o despărțire definitivă. Motivul exact al separării rămâne neclar. Cu toate acestea, surse apropiate cuplului susțin că relația lor trecea printr-o perioadă dificilă.

De-a lungul anilor, cei doi au trăit atât momente de glorie profesională, cât și încercări personale. La câteva luni după nuntă, Urban s-a internat într-un centru de reabilitare pentru dependență de droguri și alcool. Kidman, împreună cu prieteni apropiați, a organizat atunci o intervenție care, după spusele artistului, „i-a schimbat viața”.

„Privesc în urmă acum și îmi dau seama că Nic m-a învățat atât de multe, a adus atât de multe în viața mea și mi-a deschis ochii în atâtea feluri”, declara Urban în 2010, la The Oprah Winfrey Show.

Ultimele apariții publice

În ciuda tensiunilor, cei doi au apărut recent împreună la evenimente publice. În iunie, au fost fotografiați la Nashville, la un meci al Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA. Totodată, în luna mai, Kidman l-a însoțit pe Urban la Premiile Academiei de Muzică Country, unde artistul a primit premiul ACM Triple Crown. Imaginile îi arătau atunci zâmbitori, ținându-se de mână și sărutându-se.

Vieți înainte de relație

Nicole Kidman a fost anterior căsătorită cu actorul Tom Cruise timp de peste un deceniu. Cei doi au adoptat împreună doi copii înainte de divorțul lor din 2001.

Keith Urban, născut în Noua Zeelandă și crescut în Australia, și-a construit o carieră solidă în muzica country, devenind unul dintre cei mai apreciați artiști ai genului.

