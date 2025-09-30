(VIDEO) Trump și Netanyahu au convenit asupra unui nou plan de pace pentru Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au anunțat un nou plan de pace pentru Gaza, avertizând Hamas să îl accepte.

Propunerea Casei Albe prevede încetarea imediată a operațiunilor militare, eliberarea de către Hamas a 20 de ostatici israelieni vii și a rămășițelor altora, în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți. Planul cere ca Hamas să depună armele și să fie exclus din guvernarea Gazei, urmând ca teritoriul să fie administrat temporar de un comitet tehnocratic palestinian, sub supravegherea unui „Consiliu al Păcii” condus de Trump, din care face parte și fostul premier britanic Tony Blair.

Statele Unite promit un amplu program de reconstrucție economică și deschiderea drumului către un eventual stat palestinian, integrând Gaza cu Cisiordania. Israelul se angajează să nu anexeze teritoriul și să-și retragă treptat trupele.

Autoritatea Palestiniană și mai multe state arabe au salutat efortul, iar lideri europeni, inclusiv Emmanuel Macron și Keir Starmer, și-au exprimat sprijinul. Hamas a declarat că va analiza planul, dar a subliniat că retragerea completă a Israelului și protejarea intereselor palestiniene sunt esențiale.

Conflictul a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a ucis circa 1.200 de persoane în Israel și a luat peste 250 de ostatici. De atunci, peste 66.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit autorităților locale, potrivit BBC.

