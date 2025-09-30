Ce facem cu repartitoarele ? Le montăm, nu le montăm?

Repartitoarele de căldură vor fi obligatorii de la începutul anului viitor. Mai sunt trei luni şi conform prevederilor legale, toţi proprietarii trebuie să-şi monitorizeze consumul de căldură, asta în condiţiile în care termenul de 1 ianuarie 2026 nu se amână. Acest termen se tot amână de ani buni, iar proprietarii amână şi ei montarea acestor aparate de contorizare pentru că nu le văd fiabile.

Obligaţia montării de repartitoare de costuri pe calorifere a fost impusă încă de acum 16 ani prin Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. S-a mers pe principiul ”plăteşti cât consumi”. Dispoziţia a fost întărită ulterior prin Legea 121/2014 privind eficienţa energetică, care a şi stabilit ca termen sfârşitul anului 2016. Data a fost decalată prin Legea 196/2021 pentru sfârșitul anului 2022. Ca să-i „convingă” pe proprietari, normativul prevedea amenzi între 500 şi 1.000 lei pentru cei care nu au montat repartitoare pe calorifere. Intervalul de nici măcar un an pentru implementarea măsurii s-a dovedit însă nerealist, aşa că a fost prelungit din nou. Deși termenul se apropia de final, proprietarii nu-și montau repartitoare pentru că eficiența lor nu le era prea clară. Termenul impus pentru montarea repartitoarelor de costuri s-a tot prelungit, ultima dată fiind 31 decembrie 2025.

Repartitor de costuri



”Obligativitatea după cum știți este în vigoare, noi avem ceva montaje în derulare. Până la această dată, nu am fost anunţaţi că termenul se amână. Am înţeles că asociaţiile de proprietari din Craiova au fost întrebate de primărie, ca să dea o situaţie cu blocurile care au sau nu repartitoare. Dacă vor avea loc modificări ale termenului sau intră în vigoare norma legală vom fi şi noi anunţaţi de cei de la ANRE. Despre ajutorul bănesc pentru montarea repartitoarelor nu s-a mai auzit nimic”, spune reprezentantul unei firme de montat repartitoare din Craiova.



La acest moment, în Craiova nu există o statistică cu apartamentele monitorizate cu repartitoare de costuri.

S-au promis 750 de lei pentru montarea repartitoarelor, dar…

La sfârşitul anului trecut printr-un comunicat de presă, Ministrul Energiei făcea următorul anunţ: “Prin inițiativa Ministerului Energiei, prin ordonanța de urgență promovată de guvern, acordăm timp românilor să achiziţioneze şi să-și monteze sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică (repartitoare), în imobile de tip condominiu, racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. Dăm astfel curs solicitărilor venite din partea societății civile și acordăm o ultimă prelungire cu încă un an a perioadei în care trebuie montate aceste dispozitive.

În plus, ne dorim ca bugetul românilor să nu fie afectat, de aceea alocăm un buget substanțial din fondurile Ministerului Energiei. Pentru a compensa costurile familiilor pentru care montarea repartitoarelor ar însemna o povară pe bugetul gospodăriei, acordăm o subvenție de până la 750 de lei per gospodărie eligibilă.

Repartitoarele instalate în Craiova

Bineînțeles, prin amânarea termenului de montare până la 31 decembrie 2025, se suspendă și toate prevederile referitoare la eventuale amenzi pentru cei care nu își montează repartitoare”, a declarat Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.



În anul 2025 nu a fost publicată o ordonanță dedicată exclusiv ajutorului financiar pentru repartitoarele de căldură. Există doar OUG 156/2024 care prevede amânarea termenului de montare a acestora până în decembrie 2025. Posibilitatea ca persoanele și familiile cu venituri mici să beneficieze de un ajutor financiar de până la 750 de lei pentru cumpărarea și montarea acestora nu s-a concretizat până la acest moment.