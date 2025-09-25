Exercițiu de amploare, cu peste 500 de militari. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică

În Dâmbovița se desfăşoară un exercițiu de amploare. Peste 500 de militari români și străini participă la simulări tactice și scenarii cu situații de criză. Autoritățile fac apel la populație să nu intre în panică, pentru că totul face parte dintr-un exercițiu de pregătire.

Simulările au loc la Centrul de Perfecționare a Jandarmilor din județul Dâmbovița. Tot astăzi a fost simulat și un atac asupra unei coloane oficiale, potrivit digi24.ro.

Jandarmeria Română a făcut apel la populație să nu intre în panică: „Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de pregătire, neexistând niciun pericol real pentru cetățeni”, precizează autoritățile, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Sunt exerciții care au loc în fiecare an

Sunt exerciții care au loc în fiecare an. Jandarmii încearcă să se pregătească cât mai bine pentru a acționa în situații de risc. În 2025 este a 11-a ediție a acestui exercițiu, la care participă peste 500 de militari din 15 țări.

