Trump, acuzat de liderul democraților din Senatul SUA că împinge țara pe „calea către o dictatură”

Liderul minorității din Senatul SUA a declarat, duminică, că apelul președintelui american Donald Trump către Departamentul de Justiție de a lua măsuri împotriva adversarilor săi pune țara pe „calea către o dictatură”, relatează AFP.

Transformarea instituției „într-un instrument care îi vizează pe dușmanii săi, fie că sunt vinovați sau nu (…), este calea către o dictatură”, a declarat Schumer pentru CNN. „Asta fac dictaturile”, a adăugat democratul.

Sâmbătă, Donald Trump a solicitat Departamentului de Justiție să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzați de fraudă, pentru a proteja „reputația și credibilitatea” administrației sale.

Într-o postare pe rețeaua Truth Social, adresată lui „Pam”, aparent procurorului general al SUA, Pam Bondi, președintele și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa unor acțiuni legale împotriva senatorului din California Adam Schiff și a procurorului general al statului New York, Letitia James, ambii membri ai Partidului Democrat.

Schiff și James se numără printre persoanele acuzate de un apropiat al lui Trump, directorul Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor, Bill Pulte, de falsificarea unor documente din cererile de credit ipotecar.