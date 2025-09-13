Prețul aurului explodează pe fondul tensiunilor globale – A fost atins un nou maxim istoric. Aurul a urcat luni la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie, în contextul în care investitorii pariază tot mai mult pe reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală şi pe fondul tensiunilor legate de independenţa băncii centrale americane.

Aurul a crescut cu 9% în ultimele trei săptămâni şi cu 37% de la începutul anului, pe fondul temerilor legate de inflaţia ridicată şi de creşterea datoriei publice în SUA. Aceşti factori au făcut ca dolarul şi alte active denominate în dolari să fie mai puţin atractive ca loc sigur pentru economii, iar investitorii s-au orientat către aur ca protecţie