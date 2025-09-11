Michelle Obama vine pentru prima dată în România: speaker la Impact Bucharest, septembrie 2025

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, va fi prezentă pentru prima oară în România în cadrul evenimentului Impact Bucharest, ce va avea loc în zilele de 17–18 septembrie 2025.

Programat pentru 17–18 septembrie, evenimentul va reuni lideri de afaceri, oficiali guvernamentali, inovatori în tehnologie și reprezentanți media din întreaga regiune, au declarat organizatorii.

Michelle Obama va participa la o discuție moderată, alăturându-se unui grup de vorbitori axați pe:

dezvoltarea economică,

inovație,

securitate cibernetică,

tranziția verde,

digitalizare și alte subiecte presante.

Organizatorii se așteaptă la aproximativ 2.000 de participanți din România, Balcani și Europa Centrală.

Despre Michelle Obama

Autoare de bestselleruri, gazdă de podcasturi și producătoare, Michelle Obama și-a construit o reputație globală ca vorbitoare și susținătoare influentă.

Memoriile sale, „Becoming” , s-au vândut în peste 17 milioane de exemplare la nivel mondial.

, s-au vândut în peste la nivel mondial. Cea mai recentă carte, „The Light We Carry” , s-a clasat pe primele locuri în topurile de bestselleruri, potrivit Business Review.

, s-a clasat pe primele locuri în topurile de bestselleruri, potrivit Business Review. Prin Higher Ground, compania de producție pe care a cofondat-o alături de soțul său, Barack Obama, a câștigat un premiu Oscar și a primit mai multe premii și nominalizări la Emmy.

Inițiative sociale și educaționale

Dincolo de activitatea editorială și media, Michelle Obama este un susținător activ al:

emancipării tinerilor,

educației fetelor,

nutriției sănătoase,

implicării civice.

Printre inițiativele sale de impact se numără: Girls Opportunity Alliance, When We All Vote și Partnership for a Healthier America.

Prezența lui Michelle Obama la București este considerată un moment istoric pentru capitală și pentru mediul de afaceri și inovație din România, aducând un plus de vizibilitate internațională evenimentului Impact Bucharest.vând interesul sporit pentru subiecte precum inovația, tehnologia, leadership-ul și responsabilitatea socială.