Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis fiul vitreg de 3 ani, arestat de polițiști. Bărbatul a stat baricadat în casă o zi întreagă

Bărbatul din Otopeni bănuit că şi-a ucis fiul vitreg, care s-a baricadat în apartament în această dimineață ca să nu fie arestat, a fost reținut de trupele speciale. În această seară, după zeci de ore de negocieri, luptătorii de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS) au coborât în rapel și au reușit să intre în apartament.

Un bărbat bănuit că şi-a ucis în bătaie fiul vitreg de nici trei ani s-a baricadat, vineri, într-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc din Otopeni, cu fiul său de un an. Negociatorii au apelat la fratele suspectului, cu ajutorul căruia l-au convins să predea bebeluşul. A urmat o zi întreagă de negocieri, în care agenţii i-au cerut în mod repetat să se predea de bună voie. Dar suspectul ameninţă că îşi va lua viaţa, dacă poliţia intră peste el.

Intervenţia a avut loc după ce mama copiilor şi-a dat în vileag partenerul, joi seară. Timp de o săptămână, femeia tăcuse, de teama bătăilor pe care le îndura zilnic.

Bărbatul își ura fiul vitreg

Individul este cunoscut drept un om cu porniri violente. Locuia în Otopeni cu partenera, cu care avea un copil de un an. Dar nu îl putea suferi pe fiul 2 ani şi 8 luni pe care femeia îl avea dintr-o relaţie anterioară. Aşa s-ar fi ajuns la crimă. Apoi individul a ameninţat-o pe partenera sa să nu spună nimic.

Moartea băieţelului a fost raportată pe 23 august, la şase dimineţa. Mama copilului a spus iniţial că şi-a găsit fiul fără suflare, după ce, cu o zi înainte, acesta acuzase dureri de burtă. Medicii au găsit semne de violenţă pe trupul copilului, dar părinţii au afirmat că cel mic avea probleme psihice, iar rănile şi le provocase singur.

Rezultatul autopsiei a venit după două zile şi a infirmat varianta mamei. Copilul fusese ucis în bătaie. Legiştii au găsit şi răni provocate cu mai multe zile înainte de moarte. Totuşi, poliţiştii au lăsat să treacă trei zile fără să facă nicio reţinere.

Femeia și fiul ei trăiau o viață de chin

Abia joi seară, pe 28 august, mama a povestit unei rude că băiatul a fost, de fapt, omorât de partenerul ei şi a fost convinsă să meargă la poliţie.

Femeia le-a povestit anchetatorilor că trăia un calvar alături de partenerul ei. Atât ea, cât şi fiul ei de nici trei ani îndurau bătăi şi torturi aproape în fiecare zi.

Individul ar fi fost beat în seara crimei. A început să lovească băieţelul pentru că se murdărise, după care a plecat din nou să bea. Paralizată de teamă, femeia nu a îndrăznit nici măcar să cheme un medic şi a rămas alături de copil până a murit.

Între timp, poliţiştii continuă negocierile cu criminalul, iar curentul electric în clădirea în care s-a baricadat a fost oprit.

