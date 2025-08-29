Un bărbat este suspectat că l-a omorât pe copilul de doi ani şi opt luni al concubinei sale 

Un bărbat în vârstă de 28 de ani este suspectat că l-a omorât pe copilul în vârstă de doi ani şi opt luni al concubinei sale, într-o locuinţă din Otopeni. Bărbatul nu a fost prins de poliţişti deoarece se află baricadat într-un apartament. Anchetatorii fac demersuri pentru a-l putea imobiliza.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au anunţat, vineri, că la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de doi ani şi opt luni a fost găsit decedat într-o locuinţă din Otopeni.

”La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni. Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov-Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor”, au transmis reprezentanţii IPJ Ilfov, conform news.ro.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul mamei victimei.

Bărbatul s-a baricadat în apartament

”Ca urmare a activităţilor specifice desfăşurate de poliţişti, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani. La acest moment, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov desfăşoară activităţi complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni”, a menţionat sursa citată. Poliţiştii din Ilfov continuă cercetările în acest caz.

