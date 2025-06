Israelul a lansat un atac major asupra Iranului

Publicaţia de stat Nour News a anunţat că explozii au fost auzite la nord-est de capitala Iranului, Teheran, vineri dimineaţă. În Israel, sirenele răsună în toată ţara după ce ministrul apărării, Israel Katz, a anunţat că Forţele Aeriene Israeliene au lansat „un atac preventiv” asupra Iranului.

Televiziunea de stat iraniană afirmă că şeful Gărzii Revoluţionare iraniene, generalul Hossein Salami, ar putea fi mort în urma unui atac israelian, relatează The Associated Press.

Potrivit sursei, un alt oficial de rang înalt al Gardienilor Revoluţiei, precum şi doi oameni de ştiinţă din domeniul nuclear, sunt, de asemenea, decedaţi.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, flăcări şi fum se puteau vedea, vineri dimineaţă, ridicându-se la centrul de comandă al Gardienilor Revoluţiei din Teheran, potrivit news.ro

Garda Revoluţionară a Iranului, creată după Revoluţia islamică din 1979, este unul dintre principalele centre de putere din cadrul teocraţiei de la Teheran. Acest corp de elită controlează, de asemenea, arsenalul de rachete balistice al Iranului, pe care le-a folosit pentru a ataca Israelul de două ori în timpul războiului Israel-Hamas din Fâşia Gaza.

Presa de stat iraniană afirmă, de asemenea, că există mai multe decese după ce clădiri rezidenţiale din capitala iraniană au fost lovite de un atac israelian. „Mai multe clădiri din Teheran au fost vizate de atacuri”, a anunţat agenţia oficială de presă IRNA, enumerând mai multe cartiere din capitală.

🚨 #BREAKING: Israel targeted Iran’s nuclear sites in their strikes tonight, per AP



Many areas around Tehran were struck, and are now ablaze.



This is just getting started. pic.twitter.com/1oOSfcLxq8