Cel mai slab sezon de Paște în zona Rânca din ultimii ani

Se anunță cel mai slab sezon turistic de Paște în zona montană Rânca, din județul Gorj. Sunt atât de puține rezervări, încât anumiți cabanieri au decis să închidă și să plece acasă.

Unul dintre investitorii importanți din stațiunea montană Rânca, Constantin Pănescu, a luat o decizie radicală chiar în pragul Sărbătorilor Pascale: a închis temporar pensiunea pe care o deține și a părăsit zona, nemulțumit de lipsa rezervărilor și de scăderea dramatică a numărului de turiști. Gestul său, deși extrem, pare să reflecte o realitate mai amplă cu care se confruntă întreaga zonă turistică.

Decizia acestui proprietar vine pe fondul unei perioade de incertitudine economică și a unui interes tot mai scăzut al turiștilor pentru petrecerea sărbătorilor în stațiunile montane din țară. Potrivit declarațiilor sale, în ciuda eforturilor susținute de promovare și a ofertelor speciale create pentru perioada Paștelui, pensiunea nu a înregistrat nici măcar un nivel minim de rezervări care să justifice deschiderea. Astfel, pentru a evita acumularea de pierderi, a ales să reducă total cheltuielile prin închiderea unității de cazare și alimentație publică.

Preferă să reducă pierderile

Situația nu este una izolată. Potrivit președintelui Asociației Concesionarilor din Rânca, mai mulți cabanieri și administratori de pensiuni au optat pentru aceeași soluție drastică: amânarea debutului sezonului turistic, pe termen nedeterminat, până la o eventuală redresare a cererii. Mulți dintre aceștia susțin că, în contextul economic actual, cu prețuri în creștere la utilități, alimente și forță de muncă, funcționarea unei pensiuni fără un număr minim de clienți reprezintă o povară financiară imposibil de susținut.

„Ce rost mai are să te zbați, când nu merge treaba?! Am închis tot și am venit la Târgu Jiu. Eu mai știu o unitate de cazare deschisă, din cele care sunt înregistrate astfel. Nu știu ce se întâmplă la cele de familie. A mai rămas o autoservire, un magazin. Era cineva care avea puțini turiști și nu știa dacă să mai organizeze ceva de Paște sau nu. E cam greu în perioada asta. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în cei 21 de ani de când sunt în Rânca. Este dezamăgitor. Facem și noi sărbătorile acasă. Nu mai facem focul până în iunie și nu mai plătim atâta la utilități. Unii au suspendat și contractele de muncă ale angajaților. Vedem când revenim”, a declarat Constantin Pănescu, proprietarul unei pensiuni din Rânca.

Peisajul turistic din Rânca, altădată animat de forfota vizitatorilor și de pregătirile pentru sărbători, este acum marcat de tăcere și incertitudine. Mai multe pensiuni sunt închise, iar altele funcționează cu personal minim, în așteptarea unor vremuri mai bune. În lipsa unei strategii coerente de revitalizare a turismului în zonă, mulți antreprenori se tem că vor fi nevoiți să își reevalueze complet planurile de afaceri sau, în cazuri extreme, să renunțe definitiv la investițiile făcute.

Și Transalpina este încă închisă

Un motiv pentru care turiștii nu vor mai fi prezenți la Rânca în număr mare de Paște este și legat de faptul că cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina, este închisă. Nu sunt șanse prea mari să fie redeschisă în perioada imediat următoare, având în vedere că abia a început acțiunea de îndepărtare a zăpezii de Transalpina pe sectorul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

Pe acest sector de drum național aflat la cea mai mare altitudine din România se acționează în fiecare zi cu două-trei încărcătoare frontale de mare capacitate și un utilaj cu lamă. După ce va fi depășită zona cea mai dificilă, unde cantitățile de zăpadă sunt amestecate cu anrocamente, se va acționa inclusiv cu autofrezele din dotarea CNAIR. Acest sector de drum rămâne deocamdată închis circulației până când vor fi asigurate toate condițiile necesare deplasării în siguranță. Transalpina închisă înseamnă și mai puțini turiști în Rânca în perioada primăvară – toamnă.

