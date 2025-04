Editorii de carte și presă din China, interesați de piața de profil din România

Întâlnire extrem de importantă astăzi la sediul Curierului Național. Zece editori de carte și presă din China au avut o întrevedere de peste două ore cu reprezentanții publicației la finalul căreia au stabilit că vor încheia un acord de colaborare și reprezentare reciprocă.

China South Publishing & Media Group este o companie de publishing, cu activități în domenii precum distribuția, tipărirea și aprovizionarea cu materiale tipografice, media, educație digitală, finanțe și investiții, fiind prima companie chineză din domeniu listată la bursa din Shanghai.

Compania, înființată în 1949 în Hunan, are 43 de filiale și peste 2.000 de angajați, fiind a doua cea mai mare instituție de profil din cele 32 de regiuni chineze. Pe partea de media deține agenția de presă RedNet, trei ziare, 29 de reviste și zece website-uri.

„Vă mulțumim pentru că dintre toate editurile din România ați ales să ne vizitați pe noi. Domnul Președinte George Constantin Păunescu, președintele UGIR și deținătorul grupului de presă din care fac parte Curierul Național, Gazeta de Sud, Radio Sud și Oltenia Business, este un prieten al Chinei”, a spus Ștefan Rădeanu, director editorial.

Acesta a invitat oaspeții chinezi la un parteneriat: „Dincolo de contextul geopolitic, noi suntem prietenii voștri, voi sunteti prietenii noștri și putem colabora”, iar doamna Li Hui, vicepreședinte al board-ului China South Publishing & Media Group și Hunan Publishing Investment (HPI) Holding a răspuns că „Putem avea o colaborare prolifică pe parte culturală. Cultura nu cunoaște granițe”, adăugând că „am venit în vizită la Curierul Național pentru că, pe lângă activitățile similare, simt că avem o legătura specială!”

Curierul Național este singura publicație din România membră a Inițiativei Belt and Road (BREIP), demarată de agenția de știri Xinhua și înființată de companii de presă din țările situate de-a lungul Belt and Road, alături de instituții media din Polonia, Italia, Ungaria, Spania, Brazilia, etc.

Mai mult, publicația noastră are un contract exclusiv cu gigantul China Media Group, prin intermediul CCTV+ și Radio China International, dar și colaborări editoriale punctuale cu Xinhua și Ambasada Republicii Chineze în România.

Ștefan Rădeanu, director editorial Curierul Național și doamna Li Hui, vicepreședinte al board-ului China South Publishing & Media Group

