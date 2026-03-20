Bolojan: Bugetul pentru 2026 prevede o nouă abordare, corectă față de cetățeni

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat vineri că bugetul pentru 2026 prevede o nouă abordare, corectă față de cetățeni.

‘Vă mulțumesc tuturor parlamentarilor care ați votat bugetul. Un buget care prevede o nouă abordare, corectă față de cetățeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice sunt reflectate în acest buget.

Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni risipind finanțele publice. Spunem adevărul și facem tot ce ne stă în putință pentru a echilibra situația financiară.

Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste’, a declarat Ilie Bolojan după adoptarea în plenul Parlamentului a proiectelor legii bugetului de stat și legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, potrivit Agerpres.

Guvernanții trebuie să lucreze în continuare pentru a întări România

El a subliniat că guvernanții trebuie să lucreze în continuare pentru a întări România, având în vedere contextul internațional.

„Vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară“, a evidențiat Bolojan.

Premierul a transmis partenerilor instituționali și agențiilor de rating că prin bugetul adoptat România dovedește că este un partener responsabil.

„Mă adresez partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare: România dovedește prin acest buget, prin păstrarea țintei de deficit de 6,2% că este un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate“, a spus el.

Bolojan i-a asigurat pe români că bugetul pe 2026 va asigura continuarea investițiilor

Bolojan i-a asigurat pe români că bugetul pe 2026 va asigura continuarea investițiilor, funcționarea instituțiilor publice, precum și plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale.

‘Mă adresez și cetățenilor României, cărora le mulțumesc pentru eforturile și înțelegerea de care au dat dovadă în această perioadă și îi asigur că acest buget asigură investițiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari și cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcționarea instituțiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta. Vă mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să aibă în pază România’, a mai declarat Bolojan.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat vineri de plenul reunit al Parlamentului. S-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere.

