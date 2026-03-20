Când este, în 2026, echinocțiul de primăvară

Pentru anul 2026, echinocțiul echinocțiul de primăvară se produce pe 20 martie la ora 16.46, arată datele Observatorului Astronomic din București.

Echinocțiul de primăvară marchează venirea primăverii din punct de vedere astronomic și durata zilei o depășește pe cea a nopții.

Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus” – „egal” şi „nox”, „noctis” – „noapte”. În 2027 va fi tot pe 20 martie, însă la ora 22.25.

Echinocțiul de primăvară – care aproape în toți anii are loc pe 20 martie – marchează venirea primăverii din punct de vedere astronomic. Începând de la această dată, durata zilei (față de cea a nopții) va fi în continuă creștere, iar cea a nopții (față de cea a zilei) în scădere, până la data de 21 iunie, când va avea loc momentul solstițiului de vară.

Anul trecut a fost la ora 11.01, tot pe 20 martie.

Finalul de martie este plin de sărbători populare

Multe tradiții populare din vechime sunt legate de această perioadă din martie, chiar dacă propriu-zis nu țin strict de ziua echinocțiului. Finalul de martie este plin de sărbători populare.

Uneori este vorba despre semănat, despre curățat grădina, despre pomeni sau despre diverse tradiții legate de animale fantastice și de renașterea naturii.

Citeşte şi: Cum va fi vremea de Florii și Paște





